AZUL BY MOUSSY難以扭轉過氣弱勢　新宿萬尺生活旗艦店月底結業

FOREVER 21繼宣佈破產後，品牌將於10月底正式撤出日本，關閉所有分店。 另一方面，處於新宿的AZUL BY MOUSSY旗艦店，也在今月底結束營業，代表著一種日式潮流的結束。

AZUL BY MOUSSY熱潮不再，新宿旗艦店月底結業。（Fashion Snap）

AZUL BY MOUSSY將於10月27日關閉旗艦店，乃是品牌旗下最大的日本分店，位於新宿站東口附近，總面積為1,455平方米，並於2010年11月開業，總共經營了整整9年。因此，在撤出新宿前，該商店舉辦了一場減價活動，為顧客提供低至3折優惠，並凡購買兩件商品，可將價錢再折上折，一減再減為求清貨。

從地下一層至地面四層，旗艦店共有五層。這間分店旨在將AZUL BY MOUSSY、咖啡店、雜貨和藝術品結合，並創造一個開放式空間。除了發售AZUL BY MOUSSY為主，還會出售moussy、UNDERBAR moussy等品牌，甚至提供原創蠟燭和香水。此外，品牌還專門設立一間咖啡店CORNER.A，供應冬甩、飲品、生活雜貨和化妝品小物，盼望成為一間將時裝、文化與Lifestyle貫串的綜合商店。

旗艦店結業前進行清貨大減價。（AZUL BY MOUSSY）

可惜的是，昔日的畫面，亦即將變為歷史。AZUL BY MOUSSY由巴羅克日本有限公司（BAROQUE JAPAN LIMITED）所持有，該集團成立於2000年，擁有moussy、SLY、RODEO CROWNS、rienda、ENFÖLD、STACCATO、BLACK BY MOUSSY、RIM.ARK、någonstans等多個品牌。該公司表示關閉旗艦店的原因，主要是租約到期，同時也選擇不續約，更由日本名牌買取店KOMEHYO續租，並於2020年4月下旬開幕。

AZUL BY MOUSSY創於2008年，它所呈現的時裝風格，雖然與MOUSSY類似，但由於價錢便宜，而且還有男裝選擇，曾經一度被受熱捧。今次旗艦店結業一事，明顯看見品牌熱潮已過，不論是設計風格或是行銷手法，亦追不上現今潮流，因而擄獲不了年輕人的心，難扭轉過氣弱勢。再者加上這間旗艦店地方大，租金也自不然成為公司的沈重負擔，結業也是無可厚非。

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