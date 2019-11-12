【Salvador Dalí】絕版30年塔羅牌重現　達利扮魔術師太太變皇后

1984年，由Salvador Dalí所設計的限量版塔羅牌，現已絕版。 直至三十多年後，藝術書籍出版社Taschen，決定將這副經典塔羅牌再度復活。

西班牙超現實主義藝術家Salvador Dalí（Taschen）

Salvador Dalí作為西班牙超現實主義藝術家之一，不論是《記憶的永恆》（La persistencia de la memoria）或是《龍蝦電話》（Lobster Telephone），都使人難以忘記。再者，加上他的個性鮮明，其標誌性鬍鬚，亦為大家留下深刻印象。

Salvador Dalí與妻子Gala（Getty Images）

不過，卻很少人留意到達利對神秘學的迷戀，其中一個事例，那就要回到1973年，他被《Live and Let Die》製作人Albert Broccoli邀請，為該電影設計一副塔羅牌，當時達利亦答應了這個提議，極有可能是他的妻子Gala的關係，從而激發了這位大師對神秘主義的興趣。

Salvador Dalí絕版塔羅牌重新登場（Taschen）

但是，由於達利要求高額酬勞，合作最後還是告終。儘管如此，他仍然醉心構思這副塔羅牌，直至1984年，作品終於完工，其限量版塔羅牌更迅速售罄，當年他更是首位設計一副全新紙牌的著名畫家，共有78張紙牌，設計完美地融合達利對藝術的了解，並結合他的獨特圖案，包括螞蟻、玫瑰和蝴蝶等。當超現實主義遇上神祕學，達利扮演魔術師，他的妻子Gala卻成為皇后，每張紙牌色彩運用，亦使人眼花繚亂。由達利所設計的塔羅牌，不但融合了他誇張的性格元素與典型的超現實主題，以及傳統塔羅牌的意味。

點擊欣賞達利塔羅牌設計：

今次出版社Taschen，讓這副藝術作品再度登場，新版以塔羅牌專家Johannes Fiebig撰寫的小冊子為特色，當中講述有關達利的介紹，並說明每張紙牌的意思。該塔羅牌將於11月15日開始發售，價格為$600港元。由達利親手設計，這副塔羅牌包含超現實主義、神祕學色彩與經典藝術作品，除了用來占卜外，亦絕對值得珍藏。