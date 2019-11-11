【保育設計】重塑巴斯克歷史文化　麵包籃、托盤、花盆現遊牧本性

這些鮮色當代家品設計，原來是為了保育巴斯克（BASQUE）文化遺產而誕生。

OHI試驗計劃（IG@ohidesignproject）

點撃看更多OHI家品設計：

+ 7 + 6 + 5

巴斯克（BASQUE）位於法國南部與西班牙北部邊界，該地區擁有獨特文化，而當地更致力推動傳統文化，讓大家感受本土特色。

就像OHI試驗計劃，從當代家具設計角度出發，重新呈現巴斯克文化，旨在通過一系列設計，利用創意來傳播該地區的文化遺產，例如材料、手工藝、歷史等。而OHI表示，通過這個計劃，他們盼望公眾與設計界代理商，可以共同保育巴斯克文化，並增強大家對當地的認識。

點撃看更多OHI家品設計：

+ 5 + 4 + 3

該試驗計劃主要是，圍繞著一些被遺忘的傳統元素加以設計，亦同時希望反思它的演變，並採用家品設計的模式，來滿足大家的需求，從而一舉兩得。

為了加強不同創意團體對文化的眷戀，OHI在巴斯克設計研討會上，更與一眾創作者、工匠和設計師探討新設計，而研討會的重點，也是基於新的製造方法、可持續性、技術等，來為設計進行更新。



OHI是一個獨立設計的收藏系列，以適應現今的家品設計。該計劃更與不同設計工作室、工藝師、製造商合作，包括Silvia Ceñal Design Studio、pedro galdón de basque、estudio primo y muka lab yhi、Zurjole、comme des machine、Lufe、Aleix & Quim等。其系列由11件家品所組成，包括麵包籃、托盤、燈、餐具、花盆等產品，一眾設計師將巴斯克文化融入設計，用家品去保育文化，也不失為一個好方法。