【％ ARABICA】金色方形建築現尖東海旁　咖啡時光中體驗城市空間

近日，尖東海旁多了一個金色方形建築，到底所為何事？

OMA設計的KUBE（OMA）

原來這個金色方形建築，名為KUBE。由荷蘭建築團隊OMA的David Gianotten和Rem Koolhaas所設計，其獨特裝置由一個金色立方體，與巨大浮動氣球所組成，位於香港尖東海旁K11 MUSEA正門前方，在高樓大廈的映襯下，促進人與社區的共享體驗。

％ ARABICA尖沙咀天星小輪碼頭分店（％ ARABICA）

咖啡品牌％ ARABICA（％ ARABICA） KUBE是一種多功能裝置，既是一個零售店，也是一個戶外休息區與活動空間。其設計旨在邀請路人停下來，慢慢體驗這座城市的魅力。最值得注意的是，KUBE還邀請到咖啡品牌％ ARABICA加盟，將KUBE變身咖啡亭，該品牌於2017年引入香港，並在黃金地段開設兩間分店，包括尖沙咀天星小輪碼頭與中環國際金融中心商場，其設計美學與優質咖啡，都讓大家愛上了品牌的咖啡哲學，全港現今更擁有六間分店。

金色方形建築名為KUBE（OMA）

另外，KUBE附近設有桌子與座椅，來邀請人們坐那兒喝咖啡、休息片刻，或者欣賞海旁景色。這種配置還為各種戶外表演，創造無限可能性。而且它的表面還會隨著光線反射，從而改變顏色，因此在白天和黑夜裡，建築物更會為路人提供不同的獨特場景。



設計師David Gianotten說，它可以將參觀K11 MUSEA的民眾，與路人聯繫在一起，並共同體驗這座城市。在慶祝K11 MUSEA的開幕期間，KUBE上方更會升起一個巨大紅色氣球，就像是城市天篷，比喻所有參與者都聚集於同一屋簷下。OMA表示，雖然氣球規模較小，但KUBE所體驗的是城市地標，而不是極度震撼的奇觀。



KUBE為K11 MUSEA增添更多可能性，不單是共享體驗，還能探索香港、咖啡與社區文化，這種新方式亦讓維多利亞港充滿著各種變化。