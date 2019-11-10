【％ ARABICA】金色方形建築現尖東海旁　咖啡時光中體驗城市空間

近日，尖東海旁多了一個金色方形建築，到底所為何事？
OMA設計的KUBE（OMA）
原來這個金色方形建築，名為KUBE。由荷蘭建築團隊OMA的David Gianotten和Rem Koolhaas所設計，其獨特裝置由一個金色立方體，與巨大浮動氣球所組成，位於香港尖東海旁K11 MUSEA正門前方，在高樓大廈的映襯下，促進人與社區的共享體驗。
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% K11 Musea 分店將於明天(11月6日)跟大家見面！ 這次我們帶來新意思，把門店設在金色方形的KUBE裡面。 位於尖沙咀K11 Musea近星光大道海旁的KUBE，由荷蘭著名建築團隊 OMA 設計。 % K11 Musea門店外面更設有方塊座椅，讓客人閒聊，分享咖啡體驗。 金光閃閃的KUBE，配上廣闊無際的維多利亞海景，再喝一口%咖啡，盡情享受一片寫意空間！ 尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 地下K06鋪 週一至週日 | 上午八時半 至 下午八時 (每日營業) Woohoo! We are stoked to the max to introduce our latest % Arabica opening, at the K11 Musea on Wednesday, November 6. The K11 % Arabica is housed inside the KUBE, a cube-shaped kiosk designed by acclaimed Dutch architecture firm OMA headed by Rem Koolhaas. The glittering gold structure with a striking red interior is a unique landmark where visitors can engage in communal dialogue and shared experiences. Here on the Avenue of Stars, you can sip your favorite signature blend or specialty drinks with a large serving of the iconic Victoria Harbour. Be there or be square. Shop No.K06, Level 0, K11 Musea Victoria Dockside, 18 Salisbury Road, TST Mon - Sun | 8:30am - 8pm (open daily) #ΔRΔBICΔ #arabicahk #arabicahongkong #hkig #hkcoffee #hkfoodie #coffee #coffeeroasting #coffeeroaster #specialtycoffee #arabicacoffee #seetheworldthroughcoffee #K11musea #k11 #tsimshatsui #newcafe
％ ARABICA尖沙咀天星小輪碼頭分店（％ ARABICA）
咖啡品牌％ ARABICA（％ ARABICA）
KUBE是一種多功能裝置，既是一個零售店，也是一個戶外休息區與活動空間。其設計旨在邀請路人停下來，慢慢體驗這座城市的魅力。最值得注意的是，KUBE還邀請到咖啡品牌％ ARABICA加盟，將KUBE變身咖啡亭，該品牌於2017年引入香港，並在黃金地段開設兩間分店，包括尖沙咀天星小輪碼頭與中環國際金融中心商場，其設計美學與優質咖啡，都讓大家愛上了品牌的咖啡哲學，全港現今更擁有六間分店。
金色方形建築名為KUBE（OMA）
另外，KUBE附近設有桌子與座椅，來邀請人們坐那兒喝咖啡、休息片刻，或者欣賞海旁景色。這種配置還為各種戶外表演，創造無限可能性。而且它的表面還會隨著光線反射，從而改變顏色，因此在白天和黑夜裡，建築物更會為路人提供不同的獨特場景。
設計師David Gianotten說，它可以將參觀K11 MUSEA的民眾，與路人聯繫在一起，並共同體驗這座城市。在慶祝K11 MUSEA的開幕期間，KUBE上方更會升起一個巨大紅色氣球，就像是城市天篷，比喻所有參與者都聚集於同一屋簷下。OMA表示，雖然氣球規模較小，但KUBE所體驗的是城市地標，而不是極度震撼的奇觀。
KUBE為K11 MUSEA增添更多可能性，不單是共享體驗，還能探索香港、咖啡與社區文化，這種新方式亦讓維多利亞港充滿著各種變化。