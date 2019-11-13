【Dior】高級品牌涉獵街頭時尚　聯乘Jordan Brand AJ1盛惠萬五元

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自2017年的Louis Vuitton × Supreme的系列創生以後，High Fashion與Street Fashion之間的關係自此不再一樣。

日前外國多個潮流媒體均報導今次的合作（Ovrnundr）

而與Louis Vuitton同屬LVMH一員的Dior，今日亦引爆了另一轟天大傳聞，就是旗下由Kim Jones領軍的Dior Men，將會與運動巨頭Nike旗下的Jordan Brand合作，於2020年6月推出聯乘系列，頭炮將會以初代Air Jordan 1作為主題，限量1,000對，每對盛惠$2,000美元（約15,664港元），炒價肯定再遠超這個數目，令人震奮。

連聯乘新Logo也公佈了（Ovrnundr）

雖然官方還未有正式宣告這個合作項目，但自Kim Jones入主Dior Men之後，Dior與Nike的合作，其實在明眼人眼中根本就是命中注定會到來的事，一來Kim Jones自己本來就是街頭時裝的忠實擁護者；二來他極度擅長策動種種聯乘，自統領Dior後，就先後邀請到Matthew Williams、空山基和Daniel Arsham等大人物合作，共同為品牌打造別樹一格的精品，名利雙收；再者Kim Jones自己本身就和Nike關係密切，2018年就曾以自家Kim Jones名義，策動Nike × Kim Jones聯名系列，所以今次擔當接頭人角色，促成Dior與Nike這兩大巨頭合作，也是合情合理的事。

初步會以Air Jordan 1作為主題，但設計會否如圖中一樣，則有待確實。（sneakernews）

其實近年High Fashion與Street Fashion之間的互動率之高，堪稱史無前例，各大品牌都爭相搶「頭啖湯」，以開發出叫好人意想不到的聯乘系列，那邊廂Valentino與UNDERCOVER、或GIVENCHY × Onitsuka Tiger的合作取得不錯成績之際，這邊廂adidas日前也宣告與PRADA將會進行一連串合作，眼看死對頭與意大利的一線高級時裝品牌結盟，Nike搭上了法國的國寶級Couture House推出球鞋，既是一種最直接有力的回擊之餘，也足以叫時裝人大吃花生，未來這種Crossover侵略戰，想必陸續有來。

adidas日前也宣告與PRADA將會進行一連串合作（PRADA）

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