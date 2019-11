【DIOR】大師Peter Lindbergh離世前大作　唯美影像散發無窮詩意

法國經典品牌DIOR為紀念於九月離世的黑白攝影大師Peter Lindbergh,推出了攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》,為後世留下了一本唯美的影像詩集。

攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》(DIOR)

九月十三日,Peter Lindbergh的家屬透過官方Instagram發布大師離世的消息,並撰文指他的離世「留下了一個巨大的空白(He leaves a big void)」。

這位出生於德國小鎮的攝影大師,崛起於百花盛放的80年代,生前被多本國際雜誌如《VOGUE》、《Vanity Fair》賞識,被為多位超模如Cindy Crawford、Naomi Campbell、Kate Moss、Linda Evangelista拍下多輯經典作品,被視為是帶起90年代超模熱潮的重要人物。生前雖然歷經攝影數碼化的年代,但仍堅守不改圖的大原則,從不掩飾模特兒的瑕疵,充分展現相中人的自然美。

失去了真實就沒有美麗。這些虛假修飾使人物不再是原本的人物,不能稱之為美麗。只剩下荒謬。 Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

為時尚雜誌拍攝,亦為他帶來無數與品牌合作的珍貴機遇。鑑於大師不幸離世,法國時裝品牌DIOR宣布將推出攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》,藉以紀念這位緊密合作多年的摯友。

《DIOR by Peter Lindbergh》攝影集的概念「70 years of DIOR history set against the bustle of Times Square」由Peter Lindbergh親自構思,以相片重新回顧品牌由1947年推出Bar suit,直到現時旨在提倡女權的設計總監Maria Grazia Chiuri上任後的話題舉動。攝影集收錄超過100張珍貴照片,讓大家可以藉以再一次回顧品牌經典時刻以及大師Peter Lindbergh的才華。雖然攝影集定價頗高(售價為港幣$ 1,800),但520頁記載的盡是唯美與詩意,亦實屬難得。

攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》(DIOR)