【DIOR】大師Peter Lindbergh離世前大作　唯美影像散發無窮詩意

法國經典品牌DIOR為紀念於九月離世的黑白攝影大師Peter Lindbergh，推出了攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》，為後世留下了一本唯美的影像詩集。

攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》（DIOR）

九月十三日，Peter Lindbergh的家屬透過官方Instagram發布大師離世的消息，並撰文指他的離世「留下了一個巨大的空白（He leaves a big void）」。

這位出生於德國小鎮的攝影大師，崛起於百花盛放的80年代，生前被多本國際雜誌如《VOGUE》、《Vanity Fair》賞識，被為多位超模如Cindy Crawford、Naomi Campbell、Kate Moss、Linda Evangelista拍下多輯經典作品，被視為是帶起90年代超模熱潮的重要人物。生前雖然歷經攝影數碼化的年代，但仍堅守不改圖的大原則，從不掩飾模特兒的瑕疵，充分展現相中人的自然美。

失去了真實就沒有美麗。這些虛假修飾使人物不再是原本的人物，不能稱之為美麗。只剩下荒謬。 Peter Lindbergh

Peter Lindbergh

+ 15 + 14 + 13

為時尚雜誌拍攝，亦為他帶來無數與品牌合作的珍貴機遇。鑑於大師不幸離世，法國時裝品牌DIOR宣布將推出攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》，藉以紀念這位緊密合作多年的摯友。

《DIOR by Peter Lindbergh》攝影集的概念「70 years of DIOR history set against the bustle of Times Square」由Peter Lindbergh親自構思，以相片重新回顧品牌由1947年推出Bar suit，直到現時旨在提倡女權的設計總監Maria Grazia Chiuri上任後的話題舉動。攝影集收錄超過100張珍貴照片，讓大家可以藉以再一次回顧品牌經典時刻以及大師Peter Lindbergh的才華。雖然攝影集定價頗高（售價為港幣$ 1,800），但520頁記載的盡是唯美與詩意，亦實屬難得。

攝影集《DIOR by Peter Lindbergh》（DIOR）