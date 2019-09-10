【Loewe】藝術風新Postal Bag　城市名勝畫上手袋　香港都有份

Postal bag 作為 Loewe 經典的基本款式，一向正經嚴謹的姿態得到許多職場女性的喜愛。Postal Bag，顧名思義源自於明信片的靈感，方正的形狀裝載了摩登的氣息，近日，Loewe 翻玩了一向素雅高貴的 Postal bag，真的以復古明信片主題，不但為這款手袋增添俏皮感，又完整了「Postal」的定義。

Loewe City Postal Bag （Loewe官網）

或許知道 Postal bag 是許多都會女子的職場夥伴，每一個工作中的細節都是重要而特別的。為了讓手上的包不僅僅實用好看，也要為穿戴的人展現性格魅力，或許是因為出差而需要穿梭世界各地的妳，也許是工作閒暇一定要出國旅遊的妳，背後的原因只有自己知道，但 Loewe 卻想以包包述說此精神，像是為城市旅人留一個景色，留一個永遠想念的心之所向。

這次特別為各大知名城市，以復古的 Pop art 的藝術風格去彩繪，大膽的用色以及滿版的設計，令 Postal Bag 猶如一幅風景畫，從倫敦、巴賽隆納、巴黎一路涵括到亞洲城市北京、東京和香港，點名的城市不僅都是知名景點，也都乘載著歷史的餘韻，包包的細節精細，彩繪的顏色飽和而豔麗。從日本雜誌 SPUR 拍攝，看見包包中描繪出城市的每一個細節，不願意遺漏任何一處美好。

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Postal City 這個系列有著不同的上市時間，主要是為了紀念城市中 Loewe 品牌店開幕，不僅僅是為了當地城市所打造的包款，更是象徵品牌的里程碑。故以示敬意多半會在當地品牌專門店之開幕日優先亮相。

Postal City 這個系列有著不同的上市時間，主要是為了紀念城市中 Loewe 品牌店開幕，不僅僅是為了當地城市所打造的包款，更是象徵品牌的里程碑。（loewe官網圖片）

全球統一發售

· Madrid bag ：7/15中國初登場，8/8全球上市

· Paris bag：7/15中國初登場，8/8全球上市

· London bag：7/15中國初登場，8/8全球上市

專門店開幕優先發售

· Beijing bag：9/1北京店開幕初登場，兩星期後全球上市

· Shanghai bag ：9/1上海店開幕初登場，兩星期後全球上市

· New York bag ：10月紐約店開幕初登場，兩星期後全球上市

· Tokyo bag：11月東京店開幕初登場，兩星期後全球上市

· Hong Kong bag：8月26日香港K11 Musea店開幕初登場，兩星期後全球上市

獨家發售

· Barcelona bag：8/8日只在西班牙Paseo de Gracia店販售

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】