【展覽】渡邊直美最佳拍檔個展　Yuni Yoshida離經叛道色彩美學

日本設計師Yuni Yoshida（吉田ユニ） 在原宿舉行「Dinalog」個展。設計師多年來與渡邊直美、星野源、Yohji Yamamoto + Noir合作，作品的創作力量同幻想，總是會嚇你一跳。今次個展除包攬設計師逾百件創作外，亦有展出Yuni的創作過程和拍攝道具， 讓大眾一探其超現實作品背後的現實一面。

日本設計師Yuni Yoshida於原宿Laforet Museum舉辦「Dinalog」個展。（Yuni Yoshida）

日本設計師Yuni Yoshida（吉田ユニ）的名字在香港稱不上家喻戶曉，但她的商業作品，大家或多或少總有印象。她近期最出位之作，莫過於由渡邊直美參與的Shu Uemura廣告系列。照片中一枝枝唇膏埋在肉堆，既有渡邊直美的搞笑風格，鮮艷色彩又有Shu Uemura的彩妝美學，加上肥妹仔crossover美妝的強烈視覺對比，令廣告在網上大受好評。最近，Yuni Yoshida在原宿舉辦個展「Dinalog」，展出新作之餘，大家亦能一窺設計師多年來創作歷程。

重溫渡邊直美參與的Shu Uemura廣告系列：

Yuni作為日本最活躍的藝術總監之一，多年來與不同品牌、歌手合作，由優閑服Lowrys Farm到高級汽車Mercedes-Benz，都曾與Yuni合作。設計師創作一直以繽紛玩味為主，帶點點超現實風格，其為星野源設計的唱片封面和巡演海報，將音響、盆栽砌成心臟，或是叫模特兒用身體砌出「A HAPPY NEW YEAR」字樣，簡單直接得來，又帶點奇幻。

點擊看Yuni Yoshida替星野源設計作品：

如此超現實創作，有人或者以為全靠後期軟件合成，但其實拍攝的繁複場景、道具，全由她和團隊親自搭建，其中她為日本時尚雜誌《裝苑SO-EN》拍攝的75周年企劃，就由她和團隊純手工製作，將模特兒肖像裁成碎片，貼在1300冊雜誌書脊上，無限解構重造時裝拍攝。

《裝苑SO-EN》75周年企劃玩得出神入化：

設計背後的種種苦功，如今亦可在展覽中看到，事關展場上除集齊Yuni約120件創作外，亦將展出各式拍攝道具，就連渡邊直美拍攝時戴過的五顏六色假髮，也會在場上懸吊展出，讓大眾一探超現實作品後的真實一面。

任何物品來到Yuni Yoshida手上，都會變得古怪有趣。（Fashionsnap）

細看Yuni Yoshida《Dinalog》個展：

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