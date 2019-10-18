【日本設計】百年老字號年輕副線　KOKUYO ME六色文具簡約時尚

日本文具品牌KOKUYO，創立自1905年，不但擁有百年悠久歷史，而且在產品設計、生產製造等方面，多年來亦不斷推陳出新。 近日，KOKUYO推出全新品牌KOKUYO ME，基於「Life Accessories」的概念，一系列文具組合，就像時尚配件般，讓大家輕鬆襯出個人風格。

日本新文具品牌KOKUYO ME，採用六種顏色帶動文具潮流，包括Smoky Sky、Shell Pink、Chic Plum、Golden Green、Tofu White、Grayish Black，並以功能性為基礎，首輪發佈共有十款產品，包括筆記本、鋼筆、擦膠、筆袋等文具，而零售價為120日元至2,400日元（不含稅），於10月16日在日本指定商店出售。

KOKUYO推出全新品牌KOKUYO ME（KOKUYO ME）

十款產品每款擁有六種顏色選擇（KOKUYO ME）

點擊看更多KOKUYO ME十款新品：

+ 6 + 5 + 4

KOKUYO ME特點是簡單並且時尚，六種顏色結合時下趨勢，每款產品更擁有六種選擇，讓消費者沉迷於豐富多彩而平靜的氛圍裡，更何況在傳統文具中，大家也無法看見這些顏色配搭。除了顏色之外，該品牌還特別注重材料的質地與加工，使設計與實用並存。

另外，該系列主要是透過文具與顏色組合，來表達用戶個性，他們特別注重年輕一代，並同時以Z世代為對象，研發出這些極具設計感的文具。而一系列KOKUYO ME的產品，只在指定商店出售，目的是希望消費者看見不同的產品排列，來體驗「襯文具」的樂趣，使文具變得更個人化。

親手配襯的文具組合，不但襯出生活品味，還印證著Life Accessories的概念。

點擊看更多KOKUYO ME文具組合：