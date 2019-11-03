【Noritake】日本插畫家再聯乘ZUCCa　困倦主題變奏出超可愛單品

日本插畫家Noritake，向來以簡單黑色線條勾畫人物，展現出Less Is More的簡約美學。 他運用這種畫風畫下生活閒趣，可愛畫風使他人氣高企，引來各大單位垂青。 Noritake今次再度與ZUCCa聯乘，繼續為大家帶來可愛單線條。

Noritake × ZUCCa（由品牌提供）

在 Instagram 查看這則貼文 Noritake_org（@noritake_org）分享的貼文 於 PDT 2019 年 11月 月 1 日 上午 12:46 張貼

Noritake × ZUCCa（IG@noritake_org） 與Noritake合作單位多不勝數，他曾與New Balance推出聯名系列、為日本甜點老字號廣榮堂武田設計包裝，甚至插畫更出現於JR電車之上。



最近，就連陳奕迅也找他合作，以今年FEAR AND DREAMS演唱會主題為概念，利用單線畫出Eason樣子，為演唱會設計一系列紀念品，令人期待。

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+ 4 + 3 + 2

言歸正傳，Noritake與ZUCCa合作多次，繼早前兩個聯乘系列「YOKININARU」與「MARUKUNARU」後，今次第三波迎來全新系列「NEMUKUNARU」，新系列早於8月2日，在日本南青山專門店登場，還設置同名展覽，以困倦為主題，推出多款可愛單品。

該全新系列設有多款Tee選擇，例如閉眼男孩、「GOOD NIGHT」及小貓等設計，還有散紙包、眼罩、卡片套、手提袋等配件供應，並於香港ZUCCa專門店發售。今次新系列，若是Noritake的忠實粉絲，則不容錯過。

近年，Noritake、長場雄（Yu Nagaba）、加賀美健（Ken Kagami）等人，玩單線畫玩得淋漓盡致，並成為各大品牌聯乘的好對象，有些系列更被搶購一空，以達至一加一大於二的宣傳效果。

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