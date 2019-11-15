【專訪】Girls Don’t Cry主腦香港個展　EDC、NIGO好友談創作路

身為大熱品牌Girls Don’t Cry及Wasted Youth的主理人，近年不少品牌、畫廊、藝術家不約而同地爭相向Verdy發出合作邀請，而他自己亦在這三年內舉辦過大大小小的POP-UP store，忙得不可開交。 最近，Verdy來到香港舉行《MEET VERDY GALLERY》展覽，《一物》特意跟他詳談是次個展的概念。

《MEET VERDY GALLERY》展覽由即日起至11月21日登陸中環。（AllRightsReserved）

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為《MEET_PROJECT》打響頭炮的是日本當代著名平面設計師兼街頭藝術家Verdy。四度來港的Verdy對我城有極好的印象，在香港亦交有不少好友，是故Verdy表示非常高興能於香港舉辦展覽《MEET VERDY GALLERY》。

近來香港一片愁雲慘霧，品牌Girls Don’t Cry及Wasted Youth的主理人Verdy今次來港不講時裝，反倒為港人帶來了形象正面樂觀的卡通人物Vick，透過藝術展覽為港人打打氣。

Verdy今次來港帶來了卡通人物Vick，為港人帶來一點正能量。（AllRightsReserved）

Vick的創作靈感來自著名嘻哈歌手Mac Miller所創作的企鵝公仔。據悉Verdy非常喜歡這隻帶有波普藝術元素的熊貓，因此在六年前決定把握機會，創作出一隻屬於自己的公仔，並藉此公仔表達個人想法及感受。Verdy想到熊貓和兔子均是人見人愛的動物，因此決定將這兩隻動物融為一體，並以友人Vick Okada的名字為靈感為公仔命名，Vick由此誕生。

是次是首個全以Vick為主題的展覽，Verdy為此表示：「我認為Vick其實跟『Girls Don’t Cry』和『Wasted Youth』風格截然不同，我就像Vick的經理人一般，一直希望為Vick找到一個可以獨當一面的機會，這次終於能在《MEET VERDY GALLERY》中夢想成真，我感到十分期待。」

《MEET VERDY GALLERY》內將展出7呎高巨型Vick雕塑作品。（AllRightsReserved）

《MEET VERDY GALLERY》將為大家展出一件7呎高巨型Vick雕塑作品，是Vick首次跳出平面，以立體化形象向大家見面。除此以外，展示亦會展出7幅全新木製原畫作品，同場亦會發售一系列Vick周邊商品如造型燈、咖啡杯、布袋等。展覽結束後，Verdy表示將主力籌備下月於邁阿密Art Basel及來年的上海展覽，如同是次展覽一樣教人期待。

展覽除展出7幅全新木製原畫作品，同場亦將發售一系列Vick周邊商品。（AllRightsReserved）