復古少年神還原《美少女戰士》動漫穿搭　效果自然唔似cosplay

日本女性漫畫家武內直子在1992年開始連載的代表作品《美少女戰士》，至今過去了27年依然是日本少女漫畫界數一數二的火紅大作。《美少女戰士》除了因為是日本漫畫界第一次以女性作為英雄主角的劃時代設定而被譽為經典之外，這部動漫作品至今依然如此廣受歡迎的一大原因，也包含了當年漫畫家武內直子幫《美少女戰士》女性主角們繪製的私服，放到27後的現在來看居然一點也不退流行！

「火星」火野麗簡單的橘色素T搭配誇張的白色扣環皮帶、棕灰色短褲，當代男孩alex現在穿起來看起來依然相當時尚。（IG@celestialyouth）

現在就有一位國外男孩alex在SNS上分享自己模仿《美少女戰士》當年卡通當中的少女私服穿搭，沒想到就連男孩子搭配起來都不禁讓眾多網友狂讚：「太好看了！美少女戰士的服裝搭配真的是歷久彌新」、「看得我都想再複習一遍《美少女戰士》，模仿火星的搭配」、「粉紅色吊帶褲配湖水綠的襪子太夢幻了，我也想要模仿《美少女戰士》穿搭」。

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喜歡《美少女戰士》的動漫迷，肯定都相當熟知作者武內直子其實是真正意義上的「人生勝利組」。早在以《美少女戰士》漫畫家身分廣為全球動漫迷所熟知之前，武內直子本身就是出生在珠寶商的富裕家庭大小姐，因此從小就開始接觸名牌、珠寶的她才能夠創作出《美少女戰士》走在時代尖端的私服搭配。

這位時尚網紅男孩alex最近還模仿了美國經典連續劇《Saved by the Bell》Zack Morris的復古穿搭，同樣有著不輸給《美少女戰士》穿搭的時尚感，如果你也喜歡alex帶有中性氣質的搭配法，不妨可以追蹤這位年輕的時尚小哥！

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