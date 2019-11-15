【Parade】顛覆維密天使式性感　新內衣品牌不需魔鬼身材天使面孔

Victoria's Secret多年來所推崇的風格和形象，正在被潮流淘汰，使年輕消費者轉投更具包容性的新興內衣品牌，例如Savage x Fenty、Aerie和ThirdLove等。 除此之外，更有一個新內衣品牌，被VS概有的性感刻板印象所影響，促使他們選擇重新定義美國內衣。

Parade創始人Cami Tellez：「我們想建立世界上下一個大型內衣公司，並重新定義美國內衣。」Cami今年只有22歲，並於10月創立品牌，她早在哥倫比亞大學就讀時，已提出過這個想法。後來，更在紐約遇到另一位創始人Jack DeFuria，並決定於一月份輟學，全職成立Parade。

Parade希望重塑美國內衣文化（IG＠parade）

為了重塑美國內衣文化，模特兒不見魔鬼身材與天使面孔，設計更沒有多餘的蕾絲或翅膀。只因Cami渴望設計一種新型內衣，而產品不會像過去許多品牌一樣，來限制女性形象。其實從品牌廣告設計、社交平台與內衣設計上，都能看出他們致力採用色彩繽紛的色調，並注重動態設計和可持續面料的創新。

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另外，Parade創始人相信每個人都有一個內褲故事，因為它正是與你和身體之間的溝通。正正如此，首個系列靈感就是來自品牌Logo，設計模仿了人體線條。因此產品共有三種基本款式，包括Thong、Cheeky與Boyshort，所有款式都具備各種歡樂的顏色，利用柔軟與可持續物料製成，尺碼由XS至3X，重點售價只盛惠9美元（約70港元）。

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內褲共有三種基本款式，包括Thong、Cheeky與Boyshort。（IG＠parade）

Victoria's Secret面對業績下滑的情況，不但取消一年一度的時裝騷表演，亦於十月時在美國總部裁減50名員工。根據Coresight Research報告指出，該品牌曾經被認為是美國頂級女性品牌，不過自從2013年，它的市場份額由31.7％，下降至2018年的24％後，期間湧現眾多新興內衣品牌，以多元化的身體美感為主，並提供舒適度高的產品，來挑戰Victoria's Secret。雖然品牌正在積極地重塑形象，一改性感作風，並開始採用大碼模特兒，但卻很難以一下子轉型成功。相比起一眾新興內衣品牌，就如Parade般，正在緊隨品牌腳步，搶佔市場份額，吸納年輕一族。