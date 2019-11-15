【Martin Margiela】紀錄片露玄機　神秘鬼才有機會重出江湖？

009年，Martin Margiela褪下時裝設計師的名號，從此近乎消聲匿跡。然而消失並不代表忘記，如同所有最善與最惡一樣，當人目睹過美的存在之後，大概從此沒法輕言忘記。 德國裔紀錄片導演Reiner Holzemer同樣被他所設計的善與美震懾，更選擇以最擅長的鏡頭貼身追蹤這位時裝鬼才，試圖在新作《Martin Margiela: In His Own Words》中為大家展示出最真實、最私密的Martin Margiela。

Martin Margiela設計不斷帶來意外驚喜（IG@margielainhisownwords）

無人可阻的時光卻帶來了不可逆襲的未來。科技在轉瞬之間蔓延生活每一角落，無法與商業完全脫勾的時裝界同樣不可避免地踏上電子化之路。向來低調的Maison Margiela對設計師明星化、社交媒體、快時裝等等深感厭惡，心灰意冷下決定離開時裝舞台，從此隱姓埋名。

於1959年於比利時出生的Martin Margiela，未夠30歲便與Jenny Meirens共同成立自家品牌Maison Martin Margiela（現稱Maison Margiela），以一系列極富解構意味的服裝震驚時裝界，風芒畢露。他卻堅信時裝理應以設計為重，摒棄一切名與利，後來甚至完全拒絕露面，隱身品牌位於聖毛爾街163號的總部之中鍥而不捨地創作，為90年代留下多個最美好的回憶。

點擊重溫Martin Margiela設計：

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儘管Maison Margiela盡可能低調離開，可是世人難忍鬼才的離去，謠言從此滿天飛。品牌與Maison Margiela仍選擇隻口不提分開原因，直至退隱逾十年光陰，Maison Margiela才透過書信道出離開真相：「我無法應對全球日益增長的壓力和貿易需求的增長問題，同時對社交媒體過多的信息感到可惜，這等同摧毀了等候時的快感，並破壞了一切驚喜的效果」。哀傷的口吻彷如寫下一個不完整的句號，使人無言嘆息。

《Martin Margiela: In His Own Words》（電影海報）

為了留下Maison Margiela每個最珍貴的時刻，過去不少人憑藉文字及影像撰寫屬於他的故事。紀錄片《Dries》導演Reiner Holzemer最近於DOC NYC film festival發表新作《Martin Margiela: In His Own Words》，由Maison Margiela的童年講到當下，試圖揭開鬼才神秘的面紗，讓大家對他有更深切的認識。

I promise you, when the movie is finished you will have the feeling that you’ve met the guy even though you haven’t. Reiner Holzemer

導演尊重Maison Margiela不露面的原則，僅以他的聲音及雙手貫穿整齣電影，但透過深入的訪談、從未示人的照片、設計圖、40天近距離的追蹤，Maison Margiela終在花甲之年訴說踏上時裝之路的原故（七歲便下定決心要成為時裝設師！）、成立品牌的喜與悲、多年來工作給予他的龐大壓力。另外，Maison Margiela亦會罕有地於紀錄片中展示他於童年時期畫成的畫作，以及品牌多個經典系列的設計草圖。

電影中有很多Martin Margiela手繪設計草圖（電影截圖）

率先看《Martin Margiela: In His Own Words》電影情節：

不過相信最能使一眾「罵治」迷興奮的，必然是片末Maison Margiela透露還未說完屬於他的時裝故事－－當時Reiner Holzemer問：「Do you think you’ve told everything you’ve wanted to tell in fashion?」Maison Margiela直白地回答一句：「No」。相信這個答案便足以為大家帶來更大的期待。