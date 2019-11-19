【穿搭地雷】175cm以下、鋼條身型男生剋星　三件單品亂穿會顯矮

身高是你的穿搭煩惱嗎？小個子的男生在穿衣服上容易比例不好，或者骨架太小撐不起衣服，這些都不是靠墊鞋墊能夠解決的！以下三個 NG 單品是嬌小男生的地雷禁區，經驗值不夠千萬別輕易觸碰，但若借力使力，巧妙地避開反而能讓劣勢變優勢！

長版上衣

身高不高的男生穿著長版上衣，容易讓比例變得奇怪，呈現身長腿短的感覺，小個子如果想穿長版上衣，衣長最好不要超過臀部下緣太多，可以利用多層次穿搭增添份量，太過頭會像偷穿大人衣服，但適量的話反而會有一種惹人憐愛的撒嬌感，下半身則穿著簡單的合身褲子即可。

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五分褲

五分褲是短腿人的禁忌單品，身材偏瘦的男生若穿合身五分褲可能會更顯瘦小，在短褲的挑選上可以選擇比較寬鬆、有份量感的版型，長度則可以嘗試在膝蓋以上的小短褲，最長就是五分，切勿超過膝蓋以下。

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緊身衣

比較貼身、合身的衣服讓身型一覽無遺，身材精壯的人穿起來可以展現肌肉，但若是比較矮小、尤其又偏瘦的男生，穿得太合身只會凸顯自己的劣勢。上寬下窄、上窄下寬的穿搭守則在這裡就很實用，如果想穿窄管褲，上半身就穿得寬鬆一些，想穿合身一點的上衣，下半身就選擇有份量感的下著，乾扁身材最忌諱上窄下窄，讓自己落入成為一根竹竿的窘境。

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結語： 身高或許可以靠墊鞋墊、穿厚底鞋稍微提升高度，但比例就得依靠穿搭來改變，只要比例對了就會顯高！快把衣櫃裡的 NG 單品都淘汰掉吧！

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原文：嬌小男生的地雷禁區，墊再多鞋墊都是枉然！避開 NG 單品的顯高穿搭術

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