【CLOT X Dickies】陳冠希推刺繡工裝　渲染「雲從龍」Sell中國風

由陳冠希主理的CLOT，才剛宣布將與Nike、藤原浩共同聯手打造Air Force 1「黑絲綢」後，緊接著到來的則是和工裝大牌Dickies的聯名系列。這次雙方除了以經典的Dickies工裝為主軸外，還加入了「雲從龍」刺繡圖案以及「渲染」設計，以達到中西合璧的理念。

此次的CLOT X Dickies聯名系列，一共帶來多樣單品，包括工作外套、工作襯衫、衛衣、長褲、吊帶褲等，而色調則運用藍、黃、紫、棕等4色搭配渲染技術為主軸製成。

「雲從龍」一詞出自《周易．乾卦文》裡的「雲從龍，風從虎，聖人作而萬物睹」，而該圖案會成為此次的主打設計其實是有典故的，因CLOT想借此來寓意傑出的人物會隨時代出現，同時也代表著華人潮流勢必崛起，並且將在未來影響全世界。

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此外，Dickies近期還有與日本品牌Mastermind JAPAN推出聯名系列，其中，Mastermind JAPAN以自身獨到的暗黑風格融合Dickies的工裝風，並套用骷髏、迷彩設計在工作外套、長T、短T以及工作褲上。

Mastermind JAPAN X Dickies聯名系列，目前可於Mastermind Pvstore網路商店、Mastermind東京店以及亞洲區各大Dickies旗艦店購得，定價區間為美金80元到美金250元不等。

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