【環保】走塑咖啡紙杯不用膠杯蓋　一體式無蓋設計既時尚又減浪費

每年因膠杯蓋而產生的垃圾，估計將超過20,000噸，並讓海洋深受污染。 幸好，UNOCUP咖啡杯，促使大家齊「走塑」，設計出一款無蓋紙杯。

UNOCUP無蓋紙杯（UNOCUP）

設計師Tom Chan與Kaanur Papo（Kickstarter）

在2015年，UNOCUP創始人Tom Chan，被咖啡消費所造成的垃圾而啟發，提出一個新紙製咖啡杯的想法。該紙杯透過可折疊的部分，來取替膠杯蓋，最初概念於當時引起廣泛關注，並且一度贏得國際設計比賽。

今年，Tom Chan與Kaanur Papo，兩位設計師決定共同努力將設計變為現實，從數以百計的原型咖啡杯，創造出無蓋紙杯，並成立UNOCUP，於11月15日在Kickstarter啟動集資計劃。

UNOCUP能夠減少膠杯蓋浪費（UNOCUP）

儘管許多環保人士，都正在努力在生活中積極「走塑」，並自帶環保用具，但奈何大多數人，仍然以方便為先。單單在紐約，每年就將近15億個咖啡杯蓋被丟棄，數量只佔扔入海洋的412,500磅膠杯蓋的一小部分。

為了上述這種情況，UNOCUP經過四年研發，採用過800個原型紙杯進行測試，創造出一體式無蓋紙杯，並確保最終設計具備高防漏性。而在人體工程學上，杯子的弧形角度，使用戶可以流暢地飲用，而且無需擔心杯蓋彈出或者折斷等情況出現。

另外，設計團隊亦相當著眼於消費者和各大企業，盼望將紙杯引入餐廳和咖啡店中。而UNOCUP卻可以在不改變習慣的情況下，有助消滅每年所產生數千萬磅的膠杯蓋，並提升傳統紙杯的設計，讓消費者享受方便同時，甚至擁有比以前更好的飲用體驗。

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UNOCUP具備良好的飲用體驗（UNOCUP）

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UNOCUP透過可折疊的部分，來取替膠杯蓋。（UNOCUP）

UNOCUP「走塑」成功，除了能為各大公司節省成本外，並具備時尚外型，也許將會是潮流所趨。可是，假若大家能夠培養自攜環保杯的習慣，當然最好了。