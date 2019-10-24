【Patagonia】環保新衣拯救海洋生態　棄置膠樽變出100％回收物料

失控的塑膠生活，導致失控的污染問題，嚴重影響世界各地海洋生態。 隨著大眾愈來愈關注這議題，時裝界當然也要為此出一分力。 就如Patagonia多年來積極推動環保，近日甚至推出全新Better Sweater®系列，將膠樽變成環保新衣。

Patagonia致力推動環保，全新Better Sweater®系列採用100％回收物料。（Patagonia）

世界上每天產生數以千計的膠樽，而且不到一半數量被回收使用，所以眾多膠樽最終都是堆放於垃圾堆填區或海洋之中。根據Ellen MacArthur Foundation研究顯示，每年有500萬至1,300萬噸的塑膠垃圾流入海洋，甚至被海洋生物吸收入體內，預計到2050年，海洋中的塑膠重量將多過魚類。

為了響應環保，Patagonia自從1993年起，其實已經開始回收膠樽來製成服飾，就像8月時推出Black Hole Bag系列，利用1千萬個回收膠樽製作環保袋款；今次再度迎來全新Better Sweater®系列，同樣採用100％回收物料製成，讓消費者買得放心著得安心。

atagonia致力推動環保，全新Better Sweater®系列採用100％回收物料。（Patagonia）

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今季Better Sweater®系列，秉持著「Everything but the Teeth」理念，便即是代表在所有單品之中，除了拉鍊外，整件衣服都是用回收物料所製成。由於品牌一直致力於回收膠樽，然後製成物料使用，讓每年可減少7,500萬個膠樽，同時更利用創新環保生產技術，善用高效率的裁片，一共可削減高達168,000公斤布料，認真解決環保問題。

另外，Patagonia作為一個良心品牌，血汗工廠當然不存在，而Better Sweater®系列，也是由公平貿易工廠所生產，為當地勞工爭取工作機會，進一步支持在背後默默耕耘的製衣工人。

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新款男女裝Better Sweater® Jacket，設計簡約又輕巧，並採用100% Recycled Polyester Fleece製造，適合於極端天氣穿用，兼備保暖效果，同時運用環保染色方法，大大減低所需物料、能源及水的應用。此外，男裝方面更設有Vest、Henley Pullover、Hoody，甚至新款Shirt Jacket等選擇；而女裝則推出全新Better Sweater® Coat，設計輕身之餘，也能讓女生們在寒冬中感到溫暖。

全新Better Sweater®系列，設計不但具備機能性，其環保成績亦幾乎攞滿分。