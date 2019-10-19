【環保設計】挪威樽裝水關愛大自然　簡約設計美學源自北歐祖先

原來一枝樽裝水，也可以如此講究？ 遠自挪威設計工作室Olssøn Barbieri，親自為SNÅSA設計玻璃樽裝水，讓設計體現環保，呈現品牌理念。

SNÅSA玻璃樽裝水（SELECTIVE LINE）

SNÅSA是挪威村莊的名字，更是一間礦泉水公司，品牌請來Olssøn Barbieri設計樽身與視覺形象，還要凸顯出品牌理念。而設計工作室則表示，當設計玻璃水樽時，除了美觀外，同時也要考慮到可持續發展與社會意識，來滿足不同層面的需求。

他們認為材料和生產的選擇，與呈現品牌故事和價值觀同樣重要。由於SNÅSA對環保方面十分關切，因此設計選用帶有鋁質的螺旋蓋，以及玻璃樽來製作產品，使兩種材料都可以方便回收。

SNÅSA玻璃樽裝水由Olssøn Barbieri設計（SNÅSA）

品牌Logo與水樽形狀，其實都是受到薩米人所啟發。（wiki）

SNÅSA人口只有約2,000人，周圍擁有2,500多個湖泊，它是北歐原住民薩米（Samen）人的故鄉，所以該品牌Logo與水樽形狀，其實也是受到他們啟發，這些原住民更與大自然和諧相處而聞名。因此，透過薩米族文化，品牌也希望提醒大家，人們都是生活在一個世界之中，必須聆聽和觀察，自不然大自然也會回饋人類。

從樽蓋的設計上，Olssøn Barbieri把薩米人採用的古代文字，構造成符號，看起來就像一棵樹般，剛巧SNÅSA也是源於森林，象徵意義重大。而每個水樽背面，還寫有一段字句：「Water is a journey in itself. Every drop a small nomade on its way through the world ...」。

Olssøn Barbieri表示，除設計之外，同時也要考慮到可持續發展與社會意識。（SNÅSA）

好設計讓人快樂，而SNÅSA的水質亦相當好。由於SNÅSA處於原始森林中，它的水源可以安全地流入地下，並在2013年獲得挪威食品安全局（Norwegian Food Safety Agency）的批准，可持續年產能接近10億升天然礦泉水，其礦物質含量更極低。

這款SNÅSA玻璃樽裝水，一共有不含氣泡的水（Still）與氣泡水（Sparkling Water）兩款，而水樽設計也曾榮獲多個設計獎項。在這種完美結合之下，產品不但令人回味，更體現到挪威人對環境的關懷。