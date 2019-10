【環保設計】挪威樽裝水關愛大自然　簡約設計美學源自北歐祖先

原來一枝樽裝水,也可以如此講究? 遠自挪威設計工作室Olssøn Barbieri,親自為SNÅSA設計玻璃樽裝水,讓設計體現環保,呈現品牌理念。

SNÅSA玻璃樽裝水(SELECTIVE LINE)

SNÅSA是挪威村莊的名字,更是一間礦泉水公司,品牌請來Olssøn Barbieri設計樽身與視覺形象,還要凸顯出品牌理念。而設計工作室則表示,當設計玻璃水樽時,除了美觀外,同時也要考慮到可持續發展與社會意識,來滿足不同層面的需求。

他們認為材料和生產的選擇,與呈現品牌故事和價值觀同樣重要。由於SNÅSA對環保方面十分關切,因此設計選用帶有鋁質的螺旋蓋,以及玻璃樽來製作產品,使兩種材料都可以方便回收。

SNÅSA玻璃樽裝水由Olssøn Barbieri設計(SNÅSA)

品牌Logo與水樽形狀,其實都是受到薩米人所啟發。(wiki)

SNÅSA人口只有約2,000人,周圍擁有2,500多個湖泊,它是北歐原住民薩米(Samen)人的故鄉,所以該品牌Logo與水樽形狀,其實也是受到他們啟發,這些原住民更與大自然和諧相處而聞名。因此,透過薩米族文化,品牌也希望提醒大家,人們都是生活在一個世界之中,必須聆聽和觀察,自不然大自然也會回饋人類。

從樽蓋的設計上,Olssøn Barbieri把薩米人採用的古代文字,構造成符號,看起來就像一棵樹般,剛巧SNÅSA也是源於森林,象徵意義重大。而每個水樽背面,還寫有一段字句:「Water is a journey in itself. Every drop a small nomade on its way through the world ...」。

Olssøn Barbieri表示,除設計之外,同時也要考慮到可持續發展與社會意識。(SNÅSA)

好設計讓人快樂,而SNÅSA的水質亦相當好。由於SNÅSA處於原始森林中,它的水源可以安全地流入地下,並在2013年獲得挪威食品安全局(Norwegian Food Safety Agency)的批准,可持續年產能接近10億升天然礦泉水,其礦物質含量更極低。

這款SNÅSA玻璃樽裝水,一共有不含氣泡的水(Still)與氣泡水(Sparkling Water)兩款,而水樽設計也曾榮獲多個設計獎項。在這種完美結合之下,產品不但令人回味,更體現到挪威人對環境的關懷。