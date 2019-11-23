【PUMA X BALMAIN】Cara Delevingne加持　不規則X金屬法式奢華

PUMA 再丟全球震撼彈，由國際超模 Cara Delevingne 掌旗的 PUMA x BALMAIN 高端時尚聯名精品，即將於 11 月 21 日超限量重磅推出。和法國頂級精品品牌 Balmain 共同攜手，PUMA x BALMAIN 高端聯名系列由 Balmain 創意總監 Olivier Rousteing 與 PUMA 全球女力大使 Cara Delevingne 親自執掌設計，以時下當紅的拳擊運動為創意發想，將運動時尚與高級訂製服設計細節融合，PUMA x BALMAIN 更是 Cara Delevingne 自 2016 年加入 PUMA 全球代言人行列後，首度參與設計推出的聯名新作。

身為 Balmain 全球創意總監的 Olivier Rousteing 被譽為全球最年輕的潛力設計師，Olivier 與 Cara 私下更是默契極佳的好朋友。在 Cara 的牽線下，PUMA 首度與法國精品龍頭 Balmain 展開美麗懈逅，將 Cara Delevingne 獨具的時尚眼光結合 Balmain 高端優雅的法式奢華、與 PUMA 叛逆創新的品牌 DNA，三股力量相互交融激盪出燦爛耀眼的 PUMA x BALMAIN 聯名火花。Balmain 創意總監 Olivier Rousteing 強調，PUMA x BALMAIN 不僅僅是一場運動與精品的合作，更是與 Cara 並肩實踐風尚藍圖的完美結晶。

每一位參與者 PUMA、Balmain、Cara Delevingne、和 Olivier Rousteing 都將透過這次珍貴的聯名新作傳遞彼此的價值與信仰。而身為 Balmain 全球執行長的 Massimo Piombini 與 PUMA 全球執行長 Bjoern Gulden 也都強烈表達對此番合作的期待，PUMA 透過與 Balmain 的攜手，刻劃出 Cara 自信無畏的女力魅力，將運動潮流結合時裝典範，使 PUMA x BALMAIN 迸發出華麗驚豔的時尚火花。

PUMA x BALMAIN 高端聯名系列以拳擊運動為創作靈感，融合巴黎高級訂製服設計細節，運用大量鮮明色彩與金屬細節打造奢華感，多款 PUMA x BALMAIN 聯名限定鞋款以訂製皮革打底，加上火紅或緞藍線條後再以耀眼金屬鈕釦點綴，厚底設計更深刻刻劃出高級訂製鞋履的超凡設計。

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PUMA x BALMAIN 聯名服飾系列採用大量不規則剪裁並添入金屬感奢華細節，象徵 Cara Delevingne 引領新女力在人生旅途上驍勇奮戰後的光榮勳章，配件部分則包含多款 PUMA x BALMAIN 聯名毛帽、手套、包包、及長襪等，充滿濃烈巴黎時尚風格與拳擊女力能量。

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