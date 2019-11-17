【日本設計】催淚彈射入屋救星？日本家用滅火筒贏Good Design獎

以往有危險，大家自不然會逃往最安全的家。可這份難能可貴的安全感最近亦被戳破，大家才發現原來四面是牆的家反而讓人無處可逃。 當然這不是家的錯，而且大概家也沒責任保障大家的安全。反過來想，理應是由我們去維護住家以及社區的安全吧。天災連年的日本人明白安與危沒有必然，總在不同的設計盡善盡美。日本公司+maffs最近便推出外型精美的家用滅火筒，以設計為大家帶來安全感。

傳統滅火筒是以紅色為主色（Wirecutter）

+maffs全寫為The Modular Airborne FireFighting System，顧名思義，亦即是防火消防設備系統。日本公司+maffs於1890年成立，至今已有129年歷史，成立至今致力研究消防設備，在日本國內享負盛名。

日本公司+maffs最近便推出外型精美的家用滅火筒。（+maffs）

+maffs發現住居狹小的日本不時出現火警以致人命傷亡。為了防止火警出現，+maffs以「 take bosai（disaster preparedness）into your lifestyle（將備災帶入你的生活）為設計概念，於較早前推出家用滅火筒，讓人可在火警發生時迅速撲滅火苗，盡可能減低傷亡。

家用滅火筒共有黑、白二色。（+maffs）

傳統紅色滅火筒與大多數人的家居佈置格格不入，於是+maffs為了吸引大眾購置此一家用滅火筒，特意將設計改成簡約而低調的黑、白二色，使滅火筒可融入大眾的住居之內，亦將滅火筒的外型變得更為俐落，流線型的瓶身不比一般擺設遜色，以此吸引用家將滅火筒放在當眼位置，當火警不幸發生時即可馬上取得滅火筒。

+maffs特意在滅火筒的外型上花盡心思，以此吸引用家將滅火筒放在當眼位置，當火警不幸發生時即可馬上取得滅火筒。（+maffs）

除了在外型花盡心思外，+maffs亦沒有忽視功能的重要性。鑑於此一設計旨在讓用家在住屋內使用，+maffs特意用上對人體影響較低的天然成份如醋以及其他食物原料，同時亦由傳統的粉末滅火器改為採用液體滅火劑，且佩有安全鎖扣，讓用家可以放心使用。

看這滅火筒如何融入家中：

此一設計最近榮獲2019年度Good Design Award特別賞，實至名歸。家用滅火筒每個定價為10,000日元（約720港元），官方網站即可訂購，非常方便。最近香港不時出現無原故且離奇的傷亡的火警，入手一個傍身大概也是一個好選擇。