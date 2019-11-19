巴西藝術家高壓政權下以符號代說話　拼貼滑板美學背後的深層意義

無論在時裝界抑或是藝術界，聯乘合作都不是新鮮事。 最近The Skateroom就與巴西藝術家Vik Muniz合作，為大家帶來一系列八款最精細的滑板藝術品，部份收益更會捐贈至慈善團體，讓藝術回歸社區，意義非凡。

We have the pleasure of launching this collaboration at Baronian Xippas in the presence of Vik Muniz! The Skateroom

於1961年出生的巴西多媒體藝術家Vik Muniz，成長於高壓政權的70年代，使他自小不相信官方公布的訊息。這悲慘而不自由的時代迫使他學懂如何透過不同符號表達想法，從不直接講出心中所思所想，而他亦學會如何讀懂各種符號背後的意義。

Vik Muniz長大後投身廣告界，在新的領域繼續以符號說故事。除了工作上的創作之外，Vik Muniz私下亦不時創作，生活中的種種事物如碎紙片、鐵絲、雲、鑽石、砂糖、朱古力醬等物料亦能變成創作物料。即使現時他已成為一位知名的藝術家，但他仍然堅信藝術就是日常，不時以出乎大家所料的物料創作出細緻的作品。

巴西多媒體藝術家Vik Muniz（beyerprojects）

欣賞Vik Muniz部份作品：

+ 9 + 8 + 7

最近The Skateroom特意邀請了Vik Muniz合作。Vik Muniz是次利用了不同的圖案、福柯及瑪麗蓮夢露等知名人物的相片、雜誌報紙的碎屑，拼貼出八款精美的滑板藝術品。每個滑板的尺寸為80X20CM，具備滑板應有的功能，但The Skateroom卻建議大家視此八款滑板為藝術品，The Skateroom亦會隨盒附上懸掛的小設備，讓大家將滑板懸掛在牆上靜心欣賞。

The Skateroom建議大家視此八款滑板為藝術品。（Skateroom）

仔細欣賞每款滑板：

+ 6 + 5 + 4

是次The Skateroom會沿襲一直以來的習慣，將部份收益捐贈至不同的慈善機構：其中5%用於支持基層組織coletivo Skate mare，另外15%將捐贈予支援里約熱內盧低收入兒童的藝術組織，讓藝術回歸社區，意義非凡。