【Valentino】向Jacquemus超迷你袋致敬？限量玩具版本於eBay拍賣

在Miniature的時尚攻擊下，許多品牌都把手袋愈變愈小。 最近，Valentino聯手惡搞玩具商的最新作品，就有可能是全世界最迷你手袋了。

（IG@maisonvalentino）

2019年全美音樂獎（American Music Awards）頒獎典禮上，最大的贏家並不是明星們，而是Lizzo手持的Valentino超迷你手袋。就算她因〈Truth Hurts〉在頒獎典禮獲得三項大獎提名，但幾乎所有人都把焦點，放在她指尖上的Valentino Garavani Vsling手袋。

由於該手袋「細」得太離譜，她也只能用兩隻手指提著它，還揭露Valentino只製造了三個手袋，更表示非常適合她本人。當到達頒獎典禮時，Lizzo還開玩笑對記者說，這個手袋即使只有幾厘米，卻可以容納很多東西，例如衛生棉條、一瓶龍舌蘭酒與一些避孕套。這位歌手雖然錯失當晚三個獎項，但對於時裝界而言，她才是當晚的最終勝利者。

三款Valentino × Obvious Plant手袋：

這個手袋被稱為「Extra Tiny Valentino Garavani Vsling」，乃是出自惡搞玩具商Obvious Plant，而Valentino也於IG強調與他們聯手合作，所以這一切都表明了它是一個玩具。若你查看Obvious Plant的產品時，大家會發現它是一個愛惡搞，並且相當幽默的玩具品牌，今次還把時尚手袋變得更迷你，亦設有白色、紅色和粉紅色等三款選擇。其實玩具商早於七個星期多前，就已把這些手袋照片上傳至IG，雖然沒有提供有關價錢的信息，但卻是Valentino原版Garavani Vsling手袋的完美複製品。

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而來到11月28日，Obvious Plant更於IG宣佈，由於手袋需求旺盛，他們自家額外擁收藏的一個白色版本，現在也決定割愛放上eBay進行拍賣了，目前價錢已被投高至630美元（截至11月28日2點），想來還有進一步上調的空間。

Valentino超迷你手袋引來一時佳話，成本更低，卻經已為品牌帶來巨大的宣傳效果，果然妙絕。