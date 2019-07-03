【男裝銀包】2019年男士皮革十選：BALENCIAGA低調、LV軍藍有活力

每當拿出銀包時都感到害羞嗎？如果有這個徵兆出現，那就表示你該換銀包了！俗話說得好：「銀包代表一個男人的身份地位」，這句話乍看之下雖然有些膚淺，但也不得不說確實有幾分道理，畢竟男人身上的配飾不多，皮夾正是其中之一。

銀包可以呈現你的質感、你的品味，是一項綜合諸多指標的重要單品，正因如此，男人在銀包的挑選上不能馬虎！要是你也認同，不妨在以下10個品牌的2019銀包款式中挑選一款適合自己的吧！

1）LOUIS VUITTON

以海軍藍為基底顏色，並飾有2017年秋冬的LV圓形標誌，這款LV Epi Initials系列皮革銀包表面紋理如髮絲般，看起來活潑有個性，特別適合愛好銀包的年輕男性。

2）BALENCIAGA

BALENCIAGA 在今年（2019）正式進入「百年」品牌的行列，這款銀包雖為logo款，不過卻以相當簡約、樸素的方式呈現，不過質感想必是不在話下，適合低調、不喜張揚的男性。

3）GUCCI

以80年代的復古印花為靈感，這款銀包將GUCCI logo呈現在正中央的位置，另外也以柔軟、具紋理的皮革來搭配整體的復古主題，是屬於較成熟的款式。

4）FENDI

滿版經典FENDI雙Flogo印花為銀包基底，表面以黃色方格標示了FENDI文字 logo 與產地義大利，內層則與外側裝飾同樣使用明亮的鮮黃色，非常活潑、年輕，適合喜愛強烈設計感的男性。

5）VALENTINO GARAVANI

VALENTINO配飾系列VALENTINO GARAVANI推出了經典logo銀包，正中央印有斗大的VLTN品牌名稱縮寫字樣，是logo風潮盛行以來成功打入年輕市場的品牌之一。

6）DIESEL

DIESEL這款銀包簡潔明瞭的將品名、產地、標語等相關資訊都轉化為印花印在皮夾外側，雖不是什麼新穎的點子，卻也是相當安全卻不失設計感的造型。

7) ALEXANDER McQUEEN

雖然ALEXANDER McQUEEN多以浮誇的設計聞名，不過也是有非常簡潔的單品設計，甚至連品牌名稱的logo都只在小小的印在銀包下方位置，同樣適合生性低調的男性同胞。

8）SAINT LAURENT

奢侈品牌SAINT LAURENT PARIS在素面銀包上飾以立體質感的YSL標誌性logo，雖然完全以黑色基底打造，卻在低調中有種隱藏不住的奢華感，適合個性悶騷的男性。

9）DSQUARED2

來自加拿大的DSQUARED2以近年來受到廣泛使用的「ICON」字樣為標語打造一系列品項，從配飾到包帶都涵蓋在內，如果你對這個詞彙有特殊情節的話不妨就入手這款皮夾吧。

10）GIVENCHY

GIVENCHY一直以來給人一種黑暗風格的既定印象，不過這款銀包倒也是十分簡約泛用，GIVENCHY PARIS的 logo呈現於正中央，也是相當適合低調男性的基本款式。

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