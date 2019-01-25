【Valentino高訂】超模Naomi Campbell壓軸　以花卉綻放黑人美學

如果一場高級訂製時裝秀，能夠讓觀眾感動得流淚，換來全場掌聲，這無疑是一場非常成功的系列。巨星Celine Dion在Valentino釋出整個高訂秀後淚流滿面地說：「你（品牌創意總監Pierpaolo Piccioli）給了女性最美麗的回憶。」 據聞秀中其中一件晚裝要整整花上1,050小時方可完成，由此見得Valentino是如何完美演釋品牌的精湛與細膩的工藝。

Valentino高級訂製時裝秀首套作品。（vogue）

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秀場播出背景音樂，首套蓋頭立體花型剪裁的鮮粉紅晚裝率先登場，Pierpaolo Piccioli先在後台告訴觀眾：「對我來說，這不僅是衣服這麼簡單。」繼績觀賞每件奢華晚裝的到來，滿目皆是盛放的花卉，由花瓣、花冠、花序等，它們綻放於色彩豔麗的布料之上。漸漸發現，每件作品猶如給予女性一個逃脫現實生活的出口，她們身穿奔放飄逸且浮誇的華麗晚裝，在晚間大膽陳述自己，宛如月亮下盛開的花蕾。以上全都是Piccioli的主意，讓花卉永恒盛放於黑人女性的肌膚上。

1948年，Charles James與攝影師Cecil Beaton 為《Vogue》拍攝了一張史上經典之作。（網上圖片） 整整六十五套作品中，觀眾注視到那些色彩斑斕的色調、花苞輪廓、流蘇、真花妝容上陣等迷人細節，事實上設計師更想借系列揭示出黑人的美態，若細心留意品牌所選用的模特，大部分也屬黑人女性，如Piccioli所言：「1948年，品牌Charles James與合作無間的攝影師Cecil Beaton，為《VOGUE》拍攝了一張史上經典之作。如果相中的模特是由黑人來演繹會是怎樣呢？」

非裔畫家Kerry James Marshall的油畫作品。（arteviste） 不單只以上問題引發Piccioli對黑人的關注，其看畢早在70年代，雜誌《EBONY》所找來黑人Ebony Kitt拍攝的封面，以及《JET》找上黑人模特Beverly Johnson上陣的作品，從而令他開始注視黑人的獨有美態。再者，加上Piccioli深受非裔畫家馬歇爾（Kerry James Marshall），那些主張黑人之美的油畫作品所啟發，還被近年經常出現的黑人受羞案件所影響，以上種種誘因直令Piccioli更渴望將全球無法避免的種族議題搬到時尚舞台上，令世人反思更多「平等主義」的真義。

品牌除了請來名模Liya Kebede及新星Ugbad Abdi等上場外，秀場中更令人津津樂道的，莫過於退隱模特界達十四年之久的超模Naomi Campbell壓軸出場，她身穿那條黑色透視華麗晚禮裙，猶如集結了黑人的百種優美姿態，勇敢地向全世界展示出黑色皮膚的獨特美。

品牌請來退隱模特界有達十四年之久的超模Naomi Campbell壓軸出場。（vogue）