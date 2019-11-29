【Karl Lagerfeld】老佛爺生前最後影集　地球上最有錢的貓成主角

誰不想擁有兩位全天候服侍自己的女傭、每日用精美的家具吃盡天下美食、日日以名牌手袋保平安，繼而再成為62億遺產的繼承人？ 大家不用羨慕與妒忌，這些機會只屬於老佛爺Karl Lagerfeld的愛貓Choupette。 最近更有出版社集合老佛爺生前作品，於本月（11月）出版攝影集《Choupette》，這時裝喵星人果真得天獨厚。

《Choupette》（Artbook.com）

早前看到一篇文章，指女朋友之所以可以成為公主，只因男朋友疼愛她，雖不能肯定這邏輯是否成立，但可以肯定Choupette之所以能成為地表上最幸福的貓，全因老佛爺Karl Lagerfeld深不見底的寵愛。

八年前某天，模特兒Bapitiste Giabiconi因事需要出外旅遊，便把愛貓Choupette寄養在老佛爺的家。兩周的朝夕相對使老佛爺對Choupette產生了意料之外的情愫，更決意將Choupette從Bapitiste Giabiconi的手中「搶」過來。從此之後，老佛爺就成為了不折不扣的貓奴，而Choupette亦成為了地表上最有名又最備受寵愛的喵星人。

如果可以，我想和自己的貓結婚！ Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld對Choupette的愛極之濃厚。（IG@choupettesdiary）

老佛爺對她的愛無微不至，不單為她僱用了兩個專屬女傭，更為她添置了一個專用iPad。另外，當地球上大部份貓咪都吃貓糧時，Choupette每天都可以用Goyard及Louis Vuitton銀碟吃上四款美味佳餚，偶爾更會吃上魚子醬及帶有蘆筍的雞肉，生活過得比不少人更幸福。

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熱愛攝影的老佛爺當然亦為「主子」拍下無數寫真，紀錄Choupette每一個可愛的時刻。最近出版社Steidl集結了一系列老佛爺為Choupette拍攝的相片，於本月出版攝影集《Choupette》。《Choupette》共有112頁，展示了53張Choupette的相片。所有相片均由老佛爺親自掌鏡，展示了他倆的日常以及老佛爺對Choupette的愛。據悉此攝影集是老佛爺生前最後一本寫真，極其珍貴，有興趣的朋友可於網上選購。

《Choupette》攝影集內刊有從未曝光的相片。（《Choupette》）