【創意】鮮花塞滿電話亭　花藝設計師為紐約市民帶來是驚還是愛？

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在紐約街頭之上，竟有一個電話亭被塞滿花朵，到底為何會出現這個情形？

花朵竟然塞滿電話亭？（Lewis Miller Design）

原來這一切，都是來自花藝設計師Lewis Miller的創意。由他所經營的Lewis Miller Design，向來都為城市不同地點，留下華麗的花卉設計，嘗試尋找激發紐約人的最佳位置。

自2016年以來，Lewis Miller一直採用鮮花，進行大約每月舉辦一次「Flower Flash」計劃，它2016年10月首次啟動，源於當時與他的團隊為Central Park的John Lennon「Imagine」紀念館，設置了2000朵鮮花，之後就開始試着製作不同的花卉裝置。從那時起，他們在街頭上放置鮮花，如建築工地、地鐵入口、教堂台階或歷史雕像等地方。幾年前，亦曾將街頭上的垃圾桶放上大量花瓶，並且每個花瓶都塞滿五彩繽紛的花朵與綠色植物。 

點擊看更多「Flower Flash」設計：

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而他們最新的街頭裝置，最終選擇在曼哈頓上西區825號大道上的一個電話亭，正當工作人員在整理這個如此特殊的藝術裝置時，附近的鄰居更告訴他們關於這個位置的歷史，甚至還有一本關於它的書本，名為《The Lonely Phone Booth》。

這些精緻鮮花被安置於意想不到的位置當中，感覺卻是如此浪漫和使人驚訝。「Flower Flash」項目是團隊送給紐約人的禮物，目標是通過鮮花，為人們創造的情感反應。最初只是作為Lewis Miller的設計實驗，現在更連接花卉工藝，在數百萬人的城市中，變成了一種美妙的共享體驗。

點擊看更多Lewis Miller Design的設計：

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