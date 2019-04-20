【Apple】消失兩個世紀的波鞋　似是而非的復刻為了向蘋果致敬？

要知道Apple的影響力，從不止在於科技產品上，以8、90年代推出的Apple Computer運動鞋為例，已被認定為當今稀有的經典鞋款之一。 兩年前，這雙鞋甚至以近2萬美元的天價拍賣成交。上年就有Versace推出產品致敬，今回則有美國波鞋店CONCEPTS的聯乘款。

CONCEPTS與Mephisto共同打造出與Apple運動鞋仿真度極高的鞋款。（CONCEPTS）

這對是8、90年代Apple運動鞋原型。（designboom） 時光倒流到8、90年代，Apple作限量生產的Apple Computer運動鞋，其實是為員工而設。不過時至今日，歷經歲月的洗禮，這款既傳奇又具收藏價值的鞋履在市面上愈見愈少，來到這個世紀，鞋款幾近絕迹。今回CONCEPTS聯同品牌Mephisto品牌，雙方為了向此款經典作出致敬，就合力打造出一對與Apple運動鞋仿真度極高的鞋款，不論輪廓與色調，也幾乎與Apple那款無異；其採用了優質的皮革製造，亦將屬於Apple的彩虹色彩放置設計其中，鞋側部分，則由「CONCEPTS」取代原有的「Apple」。

另外，這企劃同時帶來了一系列的單品，當中連帽衣印有的品牌Logo，同樣運用了Apple的彩虹色元素。而此系列值得讓大家留意的地方，還有那仿效了90年代的平面設計風格的海報，別具心思來突顯那個年代的美好。這雙鞋款定價為美金$390（約港幣$3,060），將於4月19日登陸CONCEPTS紐約旗艦店以及在線上公開發售。

上年品牌Versace為Apple所發佈的致敬款式。（Pinterest）

至於上年Versace所發佈的致敬鞋款，外型同樣與Apple那對十分相似，鞋身所見的「Versace」Logo更與Apple所採用的復古字體一式一樣，難怪當時推出也備受關注。

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