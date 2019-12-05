GCDS聯乘意粉品牌、Moschino攜手百威啤酒？KOL熱捧「食物時裝」

惡趣味是近幾年時尚圈常玩的把戲，其中又以 Moschino 及潮牌 GCDS 玩得最徹底！次從韓星李多熙到地表最強部落客Chiara Ferragni也都跟上這波 「惡趣味」 的風潮，兩人紛紛在近日搶穿食物系的聯名服裝！

GCDS 攜手百年義大利麵品牌

創立於 2010 年的 GCDS，一直就幾潮流街頭的設計擄獲了一票部落客的心，其中被稱最地表最強部落客的Chiara Ferragni，更是該品牌的愛好者，這次Chiara Ferragni在一張機場時尚照中，穿上印有義大利麵品牌 Barilla Logo 字樣的服裝，這件亮眼的帽Tee，便是 GCDS 攜手具有百年歷史的義大利麵品牌 Barilla 所合作的聯名商品。

這次的聯名除了Chiara Ferragni身穿的桃紅色帽 Tee 外 ，亦推出黑色款式的帽Tee、落肩毛衣、標語 Tee 及毛帽等單品運用活潑的配色加上日常剪裁的設計，絕對可以讓女孩們套一件單品就能帥氣出門！全系列也已經於全台 Minoshin 正式上市！

+ 5 + 4 + 3

Moschino 百威啤酒合在上海引發熱議

Jeremy Scott 身為時尚界的惡搞大師，他所執掌的品牌 Moschino 總能帶來最有趣的設計，這次他攜手百威啤酒合作，將品牌旗下經典的外包裝設計成各項單品，這次品牌的聯名發佈會在上海盛大舉行，現場更邀請在韓劇《WWW：請輸入檢索詞》中表現亮點的李多熙到場炒熱氣氛！

這次 Moschino 與百威的聯名系列裡，推出了連帽上衣、短Tee、連身泳衣及啤酒罐等有趣的配件單品，手機殼一直以來都是 Moschino 最讓人圈粉的商品之一，這次品牌也推出百威啤酒造型的手機殼，可愛的外表絕對可以讓妳拿出手機時都超威風～

+ 9 + 8 + 7

跨界聯名已經是不是什麼新鮮事，但能讓人會心一笑的品牌才是真功夫！GCDS 與 Moschino 這次的合作真的太可愛！妳說誰能抵擋這種食物系的惡趣味？

延伸閱讀：

街頭風厚底鞋推薦！KENZO聯名PALLADIUM，全系列限量登場！

Moschino幽靈包直接提去派對！加碼萬聖節Bershka、Swatch、Swarovski的時髦單品推薦

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】