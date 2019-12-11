BURBERRY小知識：憑一件乾濕褸稱霸時尚圈、經典格紋只是意外？

秋冬大衣該怎麼買？Burberry 這個字一定曾出現在妳挑大衣外套的選項裡，這個由 Thomas Burberry 於 1856 年創立的品牌，至今已走過 160 年以上的歷史，怎麼樣在這個用包包成為決勝點的時尚圈裡，用一件風衣站穩陣腳？

當時 Burberry 為英國軍官設計的 Tielocken 風衣則成為成為當今風衣的始祖。（IG@burberry）

近幾年 IT Bag 成為許多品牌炒熱話題的「關鍵字」，也因為如此，每個精品在新一季，都得推出能在 Instagram 帶起話題的包款，但 Burberry 很不一樣，即便品牌經過了許多改革，但在 160 年後的今天，我們依然對那件卡其配色格紋內裡的風衣念念不忘，究竟 Burberry 有什麼樣的魅力，讓它可以不靠包在時尚圈立足？

從戰場紅回時尚圈

創立於1856 年的 Burberry，原本僅是一家戶外服飾店，在 1879 年創辦人 Thomas Burberry 研發出一種組織結實、防水透氣的斜紋布料 － Gabardine（華達呢），耐用實穿的特性很快就被英國機師及軍隊廣泛使用，而當時品牌為英國軍官設計的 Tielocken 風衣則成為成為當今風衣的始祖。

經典格紋是意外

Burberry 最讓人難忘的除了卡其色配色的風衣外，再來就是內裡經典的交錯格紋。這個格紋最早可追溯到 1920 年代，在 1967 年品牌於巴黎分店的經理在佈置櫥窗時……

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+ 22 + 21 + 20

年輕化是 Burberry 永遠讓人愛不釋手的原因，即便換過幾任創總監，那一件卡其色風衣依然是伸展台上最上讓人難忘的單品，秋冬換季妳覺得衣櫃空虛嗎？那 Burberry 風衣或許可以填補妳的購物慾。

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