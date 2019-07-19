【BURBERRY】第一季度業績勝預期　Logo和Monogram是成功的關鍵？

隨Riccardo Tisci入主BURBERRY後，不但進行一系列大規模改革，同時讓品牌變得年輕化。不過對於商人而言，時裝也只是一盤生意，因此做到好成績才是最重要。

或許數據證明了一切，BURBERRY今年第一季度業績為4.98億英鎊（約48.5億港元），高於去年同期4.79億英鎊（約46.9億港元），而在中國市場銷售額，更比上年度增長至15％，可見品牌在內地非常受歡迎。那麼亮眼的成績單，不但引來品牌首席執行官Marco Gobbetti的讚賞，更以「出色」來形容Riccardo Tisci設計，為經典設計帶來新穎並且獨特的改造。2018年8月，BURBERRY於社交平台宣布轉新Logo及推出Monogram圖騰，轉型計劃正式啟動，作為英國傳統老牌之一，品牌卻大搞年輕化，明顯就是盼望吸引年輕消費者光顧，雖然消費者當其時對改革反應不一，但想不到後來卻如此大賣。

BURBERRY創意總監Riccardo Tisci（Dazed）

今年5月14日，BURBERRY終於推出首個Monogram系列，那高調耀眼的Logo設計，滿足現今消費者的口味。除了產品創新外，品牌還投入大量資源重整策略，包括於社交媒體作宣傳，也是使令品牌複甦的因素之一，利用Rihanna和Irina Shayk等名人效應，進一步擴大品牌的影響力，從而推動與消費者間的互動。另外，棄用真皮草及減塑等環保戰略，亦為品牌加分。

雖則第一季度成績超出預期，不過轉型計劃最終成功與否，還是有待於末來這半年的觀察，才可下定結論。