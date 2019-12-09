【創意】美國設計工作室升級改造　網購啟發將紙皮箱變出堅固椅子

原來只要好好善用紙皮箱，它也能變成創意家具？

紙皮箱升級改造（IG@donttakethisthewrongway_）

紙皮箱變創意家具（IG@donttakethisthewrongway_）

經過一年多的用心製作，位於薩凡納（Savannah）設計工作室Donttakethisthewrongway，其圑隊成員包括Nick Wargo、Crawford George與Eric Primo，推出一款名為「chair」的設計，並由紙皮箱製成。



基於設計圑隊對質量與耐用性的嚴格要求，為了讓椅子經得起時間考驗，以防它受到磨損，所以當紙皮箱變成矮凳前，卻衍生出一系列繁複過程。他們表示共製作了幾個設計原型，它們都具備不同的內部結構，更被用作為椅子已有一年多的時間。在測試期間，設計圑隊會定期打開內部檢查，與觀察外部磨損的程度，並依照專業知識來為設計進行調整。

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「chair」最終設計採用紙皮製成立體正方形，並在側面印上「this closed box acts as a chair」的字樣，旁邊更設有指示圖案，幫助顧客辨認上下之分。不得不提，每張椅子都是由人手製成，首先將紙皮箱切割，然後折疊成概定形狀，同時擴大內部紙板結構，不但能夠提高穩定性，也可以替紙皮箱支撐形狀。

該坐墊更是由三塊紙皮所組成，特別設計不但舒適又抗凹陷，而設計團隊在開發階段，也嘗試了各種防水用料，最後亦決定為椅子噴上二氧化矽噴霧劑。同時，底部位置還貼上了運輸Label，以暗示紙皮箱於人們生活中所扮演的角色，來凸顯設計的幽默感。

Eric Primo更說：「一個紙皮箱，卻有潛力變成椅子。」皆因紙皮箱既堅固又輕巧，雖然它的用途是用來包裝貨品，並讓送貨過程變得更方便。但由於網購已經徹底改變消費者的購物方式，而該設計工作室亦認為，紙皮箱是一個代表網購文化的標誌性物品，透過它的形狀和用途，他們希望傳達產品具有不同潛力的功能性，不單只可用作運輸方面，只需發揮創意，紙皮箱也能變成各種創意家品。

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