KAPITAL以Bandana圍巾概念造鞋　了解腰果花圖案的小歷史

作為日本首屈一指，集復古與改造於一身的服飾品牌，KAPITAL最厲害的，就是每每能夠以經典傳統不過的元素，一下子改裝成意想不到的創意時尚單品，要達至這種眼界功力，少一點服裝知識或者時裝設計天份，也是不可得。

KAPITAL Leather Bandana Slip-On。（KAPITAL）

尚有黑色版本。（KAPITAL）

而KAPITAL的最新搞作，就是毅然以平常不過的Bandana圍巾作為主題，將圍巾上經典的腰果花圖案Paisley Pattern，移植到Loafer皮鞋之上，雖然以Paisley Pattern去做鞋的概念，歷史上經已有前人造過（例如Converse和Trooper America），但以手工水平要求更高的皮鞋去打造Paisley Pattern的鞋子，就堪稱前無古人，實在不得不佩服KAPITAL的遠見。

Trooper America的出品。（Trooper America）

Converse Chuck Taylor。（Converse）

這對盛惠$422美金的KAPITAL Leather Bandana Slip-On共分成紅、黑兩種顏色，鞋型工整得來又極具流線美感，更重要是主題元素Paisley Pattern可謂全面貫穿整對鞋子之中，除最顯眼的鞋面部份外，內裡的鞋墊部份、以至內襯中的包邊邊緣位置，同樣印有Paisley腰果花圖案於其中，極具古典風情和民族美感。

但其實Paisley Pattern早在 17世紀印度北部地區經已存在。

Paisley Knit Cardigan。（Poshmark）

另外要留意的是，雖然在現代社會中，Bandana圍巾與腰果花圖案Paisley Pattern一直以「連體嬰」一般的姿態示人，但其實Paisley Pattern早在17世紀印度北部地區經已存在，當時印度人總愛以這種源自海棗樹葉及菩提樹葉的腰果圖案為靈感，將它應用在民間藝術生活品或者毛衣圖案之上，注意當時這種腰果花圖案的名稱，並非叫Paisley，而是稱作Buta，真正成功將它以Paisley之名義流傳於世，就要等到19世紀，當時針織大國蘇格蘭的工業城市Paisley的一眾紡織工廠，均開始重視這種Buta的文化與及藝術價值，因此漸漸大規模地以腰果圖案作為主題，製作毛衣去，終使Paisley出品的腰果圖案服飾享譽全球，Paisley Pattern這個名字因而確立起來。