【媲美ROLEX的價錢】Dior Air Jordan 1炒價、設計細節進一步曝光

那邊廂adidas與Prada的聯乘鞋款昨日光速Sold Out之際，這邊廂Nike旗下的Air Jordan與Dior合作的AJ1球鞋，也隨着於美國邁阿密舉行Dior Men PRE-FALL 2020正式曝光，可見球鞋主宰世界潮流的局面，在可見的將來仍然持續。

於美國邁阿密舉行Dior Men PRE-FALL 2020系列。（DIOR）

Dior Men PRE-FALL 2020與神級街牌stussy的合作系列昨日就經已談論過，今次就不再多講，反而Fashion Show上那對多次出現的Dior Air Jordan 1球鞋，才是全球持續討論的焦點。貴為Dior首度與Nike合作的單品，這對以Oblique帆布圖案和皮革構成的球鞋注定不容少覻，單單是$2000美元的官方零售價已突顯出其尊貴所在，然而別以為$2000美元的高昂售價就令人卻步，世界各地的潮流發燒友當然願意為它付出更多！

預先兜售的暗盤價錢……（stockx）

但當真有人願意花$8,300美元購買！？

美國知名球鞋炒賣平台stockx，日前就公開這對尚未發賣Air Jordan 1的暗盤價格，發現竟然有人以$80000美元預先兜售，雖然這個價錢充滿水份，應該是「玩嘢」居多，但實情卻當真有人願意以$8,300美元的價錢，率先預訂一對US8.5尺碼的Dior Air Jordan 1球鞋，以接近$64,678港元的價錢，購買一對限定波鞋，其瘋狂程度足以媲美當年Chanel × Adidas × Pharrell Williams的三方聯乘NMD球鞋，看來adidas與Nike之間的對決，當真會鬥到天方地老了吧

Travis Scott已先行著用。(Dior)