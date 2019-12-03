【BV強勢回歸】品牌創作總監Daniel Lee　正式榮升英國時裝第一人

經過數年的沉寂之後，不知不覺地，高級時裝品牌Bottega Veneta經已強勢回歸了。

昨晚British Fashion Awards星光熠熠的嘉賓陣容。（getty images）

時裝頒獎禮向來都是潮流大勢以至設計師地位的風向指標，當中具代表性的頒獎禮，美國就有CFDA Fashion Awards，而英國則有British Fashion Awards，而2019年度的British Fashion Awards昨日就於倫敦Royal Albert Hall盛大舉行，Giorgio Armani、Rihanna、Cate Blanchett和Rita Ora等一眾流行文化巨星皆賞面出席，絕對是時裝世界每一年年尾壓軸的時尚盛典。

其他參與盛會的巨星級來賓：

+ 6 + 5 + 4

Bottega Veneta新任創作總監Daniel Lee。

不過作為不折不扣的時裝精，較之星光熠熠的嘉賓陣容，其實各大獎項花落誰家，才是最值得大家關注和考究的地方。而觀乎今年的得獎名單，用「所向披靡」去形容Bottega Veneta新任創作總監Daniel Lee就最適合不過，事關主理Bottega Veneta才一年的時間，33歲的他就成功以一人之力，囊括今屆British Fashion Awards中「Accessories Designer of the Year」、「British Designer of the Year – Womenswear」和「Designer ofthe Year」3個個人大獎，以團隊獎「Brand of the Year」亦由Bottega Veneta奪得，可見Daniel Lee這一年來的建樹，成績的確是有目共睹，現在基本上整個英倫界，都將所有的注碼押在他一個人身上了，情況就如當年的Alexander McQueen和近代的Jonathan Anderson一樣，稱他為當前英國時裝界的救世主或者第一把交椅，實在絕不為過。