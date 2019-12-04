【Patagonia】Recycled Down羽絨是甚麼？沒有血腥皮毛只有環保

迎接寒冬來襲，羽絨外套確實是保暖佳品。 最近，Patagonia推出全新羽絨系列「Recycled Down」，這是採用回收物料製成的環保版羽絨。

Patagonia最新Recycled Down羽絨系列（Patagonia）

時裝界正在邁向環保時代，面對製作羽絨背後的血腥真相，例如從活生生的鴨或鵝身上拔出羽毛等情況，使舊式羽絨備受大眾抨擊。況且，現時許多人造物料已可做到相近保暖效果，逐步取代天然動物皮毛。

Patagonia最新登場的羽絨系列「Recycled Down」，它不但沒有血腥皮毛，更能進一步推動環保。該系列一如以往從二手羽絨產品裡，回收當中的鴨鵝絨來製作衣裳，更以「Warmth in Downtown」為主題，凸顯羽絨保暖同時，也展現到生產與製作過程的環保概念。

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Patagonia環保版羽絨採用100% Recycled Down所製成（Patagonia）

環保版羽絨採用100% Recycled Down所製成，其蓬鬆度大約為600或700，而物料都是從椅墊、被子與其他無法轉售二手物品中，回收來的鵝鴨絨。其實歐洲地區一早已有回收羽絨和羽毛的市場，但品牌卻花了一段時間，才找到符合他們高質量標準的合作對象。根據品牌所表示，隨著其他服裝公司效仿，他們已預計到需求將推動回收率下降，並實現品牌一路以來的使命：製造最好的產品，減少不必要的傷害，利用業務來激發和應對環境危機的解決方案。

所以，今年所推出的「Recycled Down」羽絨，都是從歐洲各地收集回來的優質羽絨，經過嚴格測試後，才會應用於生產過程中，Patagonia期望透過他們的影響力，使業界增加「可回收再生產」的羽絨數量，改善二手物品的棄置情況。

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設計不但防水而且保暖（Patagonia）

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Patagonia一向以功能與實用性而聞名，利用回收物料製成羽絨更額外加分，也是製作環保羽絨的明智方法。該系列包含不同款式，如三合一可拆式組合外套Forzen Range 3-in-1、軟身羽絨Silent Down Jacket、羽絨背心Reversible Bivy Down Vest等，設計防水而且保暖，同時具備機能性，為消費者適應不同天氣變化。

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