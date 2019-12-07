【Alexander McQueen】經典作品回顧展　花花世界成就傳奇設計

儘管事隔將近十年，但不少人對時裝鬼才Alexander McQueen仍然念念不忘，難以接受他的離去。 時任品牌Alexander McQueen創意總監的Sarah Burton最近就以Alexander McQueen的作品為主題，於舊龐德街（Old Bond Street）的旗艦店舉行展覽《Roses》，藉此向師博致以最大敬意之餘，亦還讓時裝學生有機會近距離欣賞大師的設計，意義非凡。

Sarah Burton最近以Alexander McQueen的作品為主題，於舊龐德街（Old Bond Street）舉辦展覽《Roses》。（IG@alexandermcqueen）

對於要接管由大師創立的經典品牌，大概最重要的任務便是既要讓品牌歷久常新之餘，又要保留品牌的血脈。Sarah Burton早於1996年加入Alexander McQueen的大家庭，因記性極好（McQueen本人曾大讚她：「She remembers absolutely everything.」），當年Sarah Burton被挑選成為專門為McQueen構思解決方案的幸運兒。

當年年僅21歲的Sarah Burton被McQueen選中，使她可近距離跟大師學習。（IG@alexandermcqueen）

當年年僅21歲、仍在倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）讀書的Sarah Burton難得有此機遇，當然老是被人問起她與McQueen的種種回憶。儘管她希望自己能以設計而非McQueen而讓人記住，但每當提起這位萬中無一的時裝鬼才，Sarah Burton總會表達最深切的感謝及敬意：「他啟發了我，對我非常和藹可親，像個大哥哥一樣，一開始我非常害羞，所學的專業也不一樣，但因為Lee對我有信心，所以我也開始對自己有信心，相信我對品牌可以有貢獻，我的工作可以讓這些作品成形。」

大概因為心裡常存感恩，Sarah Burton接任成為品牌創意總監後除了繼續運用她對McQueen的認識保存品牌特色及基因外，亦不時開辦講座及workshops，將McQueen提攜後輩的精神延續下去。

按圖率先欣賞Alexander McQueen《Roses》展覽：

是次Sarah Burton以McQueen spring/summer 2007系列及她本人今年設計的Red Rose dress為主題，於舊龐德街（Old Bond Street）的品牌旗艦店舉辦展覽《Roses》，便致力透過展覽，保留大家對McQueen的回憶。

「Roses」一字因在當年的玫瑰戰爭（Wars of the Roses）中被染指成「the best state of things」及「its prime」的含意，中古時期的英國貴族因而愛穿帶有玫瑰圖案及刺繡的服飾。而對大自然情有獨鍾的Alexander McQueen，常以狂野的手法表達對大自然的情感：「Everything I do is connected to nature in one way or another」，在他的設計及時裝騷中，不難看到花卉的蹤影。

McQueen的經典作「sarabande」。（Alexander McQueen）

深受McQueen影響的Sarah Burton亦愛於設計中加入花卉元素。是次展覽將涉獵到二人如何將乾花轉化成時裝的過程、當年時裝騷的畫面、當然亦有多件以「花卉」為靈感設計而成的時裝如McQueen的經典作「sarabande」。

He will always be such a huge part of who I am and such a huge part of me creatively, because I grew up with all of his beliefs and creativity. Sarah Burton

Kate Moss也曾穿上Alexander McQueen的花卉設計（IG@alexandermcqueen）

點擊看更多Alexander McQueen經典花卉設計：

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最特別的是Sarah Burton特意邀請一群時裝學生出席星期三的VIP場次，亦會藉此展覽舉辦一系列workshops，讓他們有機會近距離探究品牌多年來的歷史與文化，好讓他們得到不一樣的學習機會，實在難得。