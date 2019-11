比光之博物館大五倍　波爾多水上投影藝術空間Gustav Klimt響頭炮

巴黎「光之博物館」、濟州「光之地堡」以投影結合藝術,讓大眾浸淫於梵谷、Gustav Klimt等畫家的藝術空間,兩年間大受文青歡迎。 有見及此,法國藝術機構Culturespaces亦乘勢而上,明年再於波爾多開設大型光影藝術空間「光之湖畔」,為這座前德軍基地添注文藝氣息。

Culturespaces明年將於波爾多,將前德軍潛艇基地打造成「光之湖畔」藝術空間。(Culturespaces)

法國私人藝術機構Culturespaces繼2018年設立巴黎「光之博物館」、2019年打造濟州島「光之地堡」後,明年又將設立全新immersive art space。今次機構再將投影藝術帶回法國,選址於波爾多二戰水底地堡,打造「光之湖畔」(Les Bassins des Lumières)。

「光之湖畔」將於明年4月17日開幕,原址為二戰德軍潛艇基地。據悉,「光之湖畔」規模為巴黎「光之博物館」五倍之多,場內共設6個區域,介紹基地歷史之餘,亦將放置近百投影機,讓入場人士沉浸於光影藝術。而場內最特別之處,莫過於那近二百平方米的湖畔空間。屆時一幅幅digital art投射於基地矮牆,反照於湖面倒影,為藝術空間更添朦朧詩意。

為「光之湖畔」打響頭炮的,將是維也納分離派畫家Gustav Klimt的經典畫作。早於今年年初,巴黎「光之博物館」就曾用上將近120台投影機,將Gustav Klimt畫作幻化成動畫,紀念畫家逝世百年,再為《Kiss》、《Judith and the Head of Holofernes》等名作添注生命力。

Gustav Klimt特展當時大受歡迎,明年亦將長駐「光之湖畔」,成為場地的常設展覽。除了Gustav Klimt,「光之湖畔」亦將帶來表現派畫家Paul Klee的光影展。畫家幾何抽象的畫風,屆時將首次以動態投影方式呈現,配合音樂流轉,再掀視覺饗宴。

