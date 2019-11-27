比光之博物館大五倍　波爾多水上投影藝術空間Gustav Klimt響頭炮

巴黎「光之博物館」、濟州「光之地堡」以投影結合藝術，讓大眾浸淫於梵谷、Gustav Klimt等畫家的藝術空間，兩年間大受文青歡迎。 有見及此，法國藝術機構Culturespaces亦乘勢而上，明年再於波爾多開設大型光影藝術空間「光之湖畔」，為這座前德軍基地添注文藝氣息。

Culturespaces明年將於波爾多，將前德軍潛艇基地打造成「光之湖畔」藝術空間。（Culturespaces）

法國私人藝術機構Culturespaces繼2018年設立巴黎「光之博物館」、2019年打造濟州島「光之地堡」後，明年又將設立全新immersive art space。今次機構再將投影藝術帶回法國，選址於波爾多二戰水底地堡，打造「光之湖畔」（Les Bassins des Lumières）。

「光之湖畔」將於明年4月17日開幕，原址為二戰德軍潛艇基地。據悉，「光之湖畔」規模為巴黎「光之博物館」五倍之多，場內共設6個區域，介紹基地歷史之餘，亦將放置近百投影機，讓入場人士沉浸於光影藝術。而場內最特別之處，莫過於那近二百平方米的湖畔空間。屆時一幅幅digital art投射於基地矮牆，反照於湖面倒影，為藝術空間更添朦朧詩意。

為「光之湖畔」打響頭炮的，將是維也納分離派畫家Gustav Klimt的經典畫作。早於今年年初，巴黎「光之博物館」就曾用上將近120台投影機，將Gustav Klimt畫作幻化成動畫，紀念畫家逝世百年，再為《Kiss》、《Judith and the Head of Holofernes》等名作添注生命力。

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Gustav Klimt特展當時大受歡迎，明年亦將長駐「光之湖畔」，成為場地的常設展覽。除了Gustav Klimt，「光之湖畔」亦將帶來表現派畫家Paul Klee的光影展。畫家幾何抽象的畫風，屆時將首次以動態投影方式呈現，配合音樂流轉，再掀視覺饗宴。

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