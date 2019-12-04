Dior聯乘Stussy系列正式曝光　手繪式字體令街頭潮流登上時裝頂峰

Dior Men聯乘街頭品牌Stussy消息一出，即時成為時裝界熱話。 昨日（3日），Dior X Stussy的2020 Pre-fall系列終於在邁阿密發布。系列將Stussy的粗獷手寫風格，套於Dior logo之上，加上dreamy色調，迷幻味甚濃。而對一眾鞋迷而言，這次發布會上，Dior X Jordan Brand的重磅聯乘鞋款同場曝光，一樣不容錯過。

不一樣的Dior logo，為品牌增加街頭潮流色彩。（IG@Dior）

Kim Jones入主Dior Men後，聯乘單位由Ambush、1017 ALYX 9SM、RIMOWA等品牌，再到KAWS、空山基、Daniel Arsham等藝術家，無不叫人驚喜連連，他絕對是King of Crossover，要知道當年Louis Vuitton跟Supreme、fragment designs等世紀聯乘，也是由他一手策動，今次再重施故技，當然駕輕就熟。

11月尾，Dior宣布與神級街牌創始人Shawn Stussy聯手打造Dior Men 2020 Pre-fall系列，如此轟動的聯乘合作，輕易成為時尚熱話，而昨日（3日）聯乘系列正式在在邁阿密Rubell Museum上發布。

Kim Jones入主Dior後多次與藝術家合作，這次2020 Pre-fall系列則找來神級街牌創辦人Shawn Stussy聯手合作。（ig@yasuakifujii）

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Stussy早年以滑浪產品起家，主打衝浪文化，而今次Pre-fall系列選址於滑浪天堂邁阿密發布，從會場佈置到服裝設計，均用上黃、藍、綠鮮艷色調，處處體現衝浪文化的青春活力。不過，這次聯乘的最大亮點，莫過於經Shawn Stussy重新演繹的Dior logo。Stussy logo最signature的粗獷手寫字體，這次套用於Dior logo之上。系列中不論是Dior經典saddle bag，抑或是Yoon Ahn主理的件件accessories，全部可見Shawn Stussy塗鴉式Dior字樣。

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Dior Men創意總監Kim Jones和Shawn Stussy二人可謂識英雄重英雄。前者接受訪問時曾表示，自己自14歳已穿着Stussy服裝，而這次聯乘更讓他一圓兒時夢想。是次聯乘，Shawn Stussy主力設計黑白線條圖樣，而顏色配搭則交由Dior Men團隊決定。Dior團隊選用的dreamy color，配上Stussy粗線條畫成的密密麻麻Dior logo，更見系列的psychedelic味濃。

這次Pre-fall系列發布會上，除了主菜Dior X Stussy系列單品外，亦有Dior X Jordan Brand鞋款率先曝光。聯乘限量鞋款以經典AJ1為藍本設計，灰白色調交錯，醒目的Nike Swoosh襯上Dior招牌Monogram印花之餘，鞋底、鞋舌亦印有Dior logo。同是聯乘經典鞋款，Dior X Jordan Brand的設計細節，比起即將開賣的PRADA X Adidas系列，可謂誠意之作。鞋款預計於2020年4月發售，相信屆時定必成為潮流熱話。

Stussy經典“Chongo” Tom Tom圖案，成了是次聯乘重要設計基調。（Stussy）