Nike Dunk "Viotech"第3度發行　一對原本屬於日本獨家彩色球鞋

一再強調，隨着2020年東京奧運會將會首度加入滑板比賽項目，滑板文化勢必將度回歸潮流人視線，而Nike當然有着先見之明，所以遠在奧運開始之前的歲月裡，就早已漸漸安排滑板鞋系列Dunk SB，重新回歸潮流主戰場。

萬眾矚目的Off-White Dunk 12月20日正式登場。（Off-White）

所以在2019年裡，大家應該不難發現，好些長期與Nike有着合作關係的旗艦級品牌，都先後以Dunk為主題，推出了Collaboration，先是與Jeff Staple再度推出全新「Panda Pigeon」Dunk Low，繼而是全新版本的Supreme Dunk，之後緊接着還有COMME des GARÇONS Dunk和千呼萬喚那一式三款的Off-White Dunk系列，Off-White Dunk 12月20日才正式推出，但其暗盤炒價卻經已高達$1,000美元，狂熱的程度，實在可想而知。

全新第三代Dunk Low "Viotech"。（Nike）

不過要購買全新而優質的Nike Dunk，其實也並不是每次都是動輒數千大元天價，即將在12月10號推出的Dunk Low "Viotech"就是一大矚目實惠之選（官方定價$120美元），一來其七彩彩色配搭搶眼異常（運用上紅色、藍色、橙色、黃色、綠色和黑色的色塊、灰色的鞋帶和紫色的鞋底建構成鞋子），二來它可是有着悠久歷史並大有來頭的款式。

元祖Nike Dunk Pro Low Viotech (2002)。

2013年第二代版本。

其實"Viotech"早在2002年就經已首度誕生，那一年適逢Dunk SB的王朝盛世，"Viotech"的搶眼配色本就吸引，但更特別是當時它可是一對只限於在日本地區發展的限定鞋款，如斯打正「日本限定」的旗號，當然使到這對"Viotech"被捧至神台，至今的炒價已超過一萬港元了，足見其厲害。而去到2013年，"Viotech"的人氣始終歷久不衰，為回應支持者的期盼，Nike當年就再度推出第二代版本的"Viotech"，並且在配色和鞋舌標記上，作出少許相應改動，同樣叫人津津入味。

至於2019年版本的"Viotech"，則強調自己乃是忠於2002年的OG版本而生，所以無論在配色抑或是鞋舌標記上，其造工設計均大致和2002 OG一樣，一對本來盛惠過萬港元的球鞋，現在其99%相似的孖生版本才不過定價一千多元，叫真正用家感恩開心的同時，或許也讓一眾屯積居奇的炒家一殼眼淚，不過這樣也好，反正過份的炒賣風氣本身就對球鞋文化發展毫不健康的，那些每個星期都動員了全家人的身份證去Nike.com抽鞋的人，實在值得好好深思。