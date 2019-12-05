【CHANEL】巴黎現場直擊工坊騷　Virginie Viard重新演繹經典輪廓

【巴黎直擊】本年二月，「老佛爺」Karl Lagerfeld因病去世，Virginie Viard接任CHANEL創意總監一職，至今交出Fall-Winter 2019/20 Haute Couture、Cruise 2019/20、SS20三個系列。 Virginie Viard昨日（12月4日）回歸巴黎大皇宮，展出首個由她主理的Métiers d’art系列。《一物》記者親臨時裝騷現場，由場內的佈置到整個系列的輪廓線條，盡皆展現Virginie Viard對品牌以及Coco Chanel女士的敬意。 攝影：黃舒慧

Virginie Viard回歸巴黎大皇宮，展出首個由她主理的Métiers d’art系列。（攝影：黃舒慧）

Virginie Viard首個Métiers d’art（工坊）系列於昨晚巴黎時間晚上六時半上演。星光在巴黎大皇宮穹頂上閃閃發亮，映照出巴黎獨有的浪漫情懷。遊走過薩爾茨堡、羅馬、紐約，是次Virginie Viard決定回到品牌起源地，並找來品牌好友Sofia Coppola負責設計騷場設計，在巴黎大皇宮內還原Coco Chanel女士的故居，在上任之初回到最初的起點。

踏入巴黎大皇宮的玻璃大門，即可看見佫大如牆、畫有獅子及山茶花等圖案的中國式大型屏風，場內入口處則劃有空間還原Coco Chanel整間故居的模樣，舞台之上更還原康朋街CHANEL總店的鏡面迴旋樓梯，無不勾起眾人對Coco Chanel女士的思念之情。

在品牌好友Sofia Coppola的巧手下，昨日巴黎大皇宮化身成Coco Chanel的故居。（CHANEL）

點擊看更多展覽場地設計細節：

猶如Virginie Viard所形容的一樣：「There is a sort of simplicity in going back to Chanel’s ABC」，一切回歸品牌的基本，Virginie Viard是次不止在場地佈置上懷勉過去，她亦在Métiers d’art系列中注入CHANEL最經典的輪廓、線條、元素，還原大家腦海裡有關CHANEL女子的身影。

是次Virginie Viard在Métiers d’art系列中注入了不少CHANEL經典元素。（攝影：黃舒慧）

按圖看更多CHANEL Métiers d’art系列的黑白設計：

+ 34 + 33 + 32

不過，Virginie Viard並沒有單薄地重說品牌的故事，如同過去三個由她主理的系列般，是次她致力在71套設計中加入更多能令現代女性感到舒適及自由的剪裁設計，如以tweed製成的jumpsuits、以柔軟布料製成的西裝外套、飄逸的寬腳褲及連身長裙，訴說出現代女性的見解及憧憬。

Virginie Viard為CHANEL經典重塑出當代女性輪廓（CHANEL）

點擊看更多Métiers d’art系列：

+ 19 + 18 + 17

I always question the context, which has nothing to do with the way we lived decades ago: what would a woman like today? How would she wear it? Virginie Viard

此外，由於是Métiers d’art（工房）系列，Virginie Viard是次就大膽地試以不同材質為CHANEL重新編碼，與刺繡工坊Lesage、羽絨工坊Lemarié、褶飾工坊Lognon、壓花工坊Montex、珠寶工坊Desrues、帽子工坊Maison Michel、鞋匠工坊Massaro、銀匠工坊Goosens、手套工坊Causse共同創作出多件手工精緻細膩的衣衫。

是次Virginie Viard與多家工坊攜手合作，設計出一系列精緻細膩的服飾。（攝影：黃舒慧）

《一物》親訪多家工坊，了解到多件設計的製作過程：

見微知著，短短一年間便可盡見Virginie Viard灑脫堅毅而不失細膩的個性，令人期待CHANEL在她帶領下的未來。