【戴安娜王妃】與John Travolta共舞經典深藍禮服　265萬重回王室

已故戴安娜王妃（Princess Diana）離世超過20年，近日她生前最具標誌性的連衣裙之一又重新登上拍賣會，歷經一連串波折，最終以347,000美元的天價售出，宣告重返肯辛頓宮（Kensington Palace）。

戴安娜王妃與演員John Travolta共舞，身穿Victor Edelstein操刀設計的裙子。（IG@kerrytaylorauctions）

戴安娜王妃（Princess Diana）的過人穿衣品味早已奠定不朽傳奇，1985年11月她與演員尊特拉華達（John Travolta）共舞畫面成為經典，而身上的深藍色禮服，由Victor Edelstein一手操刀設計，以典雅魚尾裙襬收尾，搭配緊身的抓皺設計，完美呈現所有女孩心目中的禮服樣貌。

自戴安娜王妃離世之後，這件藍色禮服也被獨立慈善機構Historic Royal Palaces購買，收藏至今已有20載，才終於再次拿出來拍賣。皇家慈善機構Historic Royal Palaces以347,000美金價格收購，順利讓它成為皇家禮儀禮服系列的一部分，正式宣告回到英國皇家手中，並且好消息是，肯辛頓的未來展覽也能看到它的身影，讓戴安娜王妃的追隨者們有機會近距離欣賞，當年伴隨王妃共舞的絕美禮服。

▼▼戴安娜王妃優雅貴氣的形象深入民心，至今逝世22年，不少人都依然對她非常懷念。▼▼

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