【未來設計】腦電波控制連身裙？矽谷工程師：將高科技縫進衣服裏

Kitty是一名在矽谷微軟工作的女性科學家，是個85後，她的特長是把高科技縫到衣服裏，到現在為止，已經設計了約30件衣服，每一件都用到不同的高科技：有3D打印的裙子，腦電波控制的禮服，她的衣服可以測心率、測空氣污染指數、甚至當外置充電……

根據手臂揮動變色的裙子（一条提供）

在深圳讀完高中後，Kitty被劍橋大學物理系錄取，學士、碩士連讀，畢業後又繼續全獎在哈佛讀博士，現任微軟創新車庫（The Garage）矽谷區經理。更難能可貴的是，Kitty將作品整個流程用到的元素、原件，都寫成了教程，放在開放資源的平台上，供大家下載。

有人說女孩子做不了科學，Kitty偏偏就做到了。

測心率的禮服（一条提供）

做高科技的最終目的，還是幫助到更多的人和機構，讓更多人從科技中獲益。

自述：Kitty Yeung 編輯：張銳嘉（一条）

可穿戴科技

我是Kitty Yeung，現在在美國矽谷的微軟創新車庫（The Garage）做經理，是一名創新工程師。平時愛好設計可穿戴服裝，到現在已經設計了二三十件，每一件都運用不同的高科技。對我來說，所有的新科技都可以把它做到衣服裏面去。

Kitty Yeung（一条提供）

什麼是可穿戴科技？

科技可穿戴，是將各種高科技縫紉到衣服裏。

什麼是可穿戴科技？（一条提供）

現在所做的方法就是將電路縫到布料上面，並且連接一些傳感器（sensor）、LED顯示器、微控制器去控製衣服，將衣服智能化。比如測量心率、測量空氣污染指數、翻譯不同的語言、給手機充電、檢測溫度、根據周圍環境變色等等。用到的科技有3D打印、太陽能板、腦電波控制、人工智能等。

腰部白色雕花裝飾為3D打印材料（一条提供）

【火山岩石做裙子，結實還能測污染指數】

「Made of Mars」是一件利用火山岩材料做的服裝設計。

製作這件衣服的初衷，是想如果有一天我們移居到火星，我們就可以利用在地球上已經做好的研究，怎樣運用火星上的材料去生活。火山岩分佈在夏威夷、冰島這樣的地區，也佈滿火星。因為火山岩結實，又抗熱炕燒，所以用在很多工業方面，比如一些管道等等。設計衣服的時候，這些岩石先被做成纖維，再織成布料，所以衣服很結實。

「Made of Mars」的設計展示（一条提供）

這件衣服做好後，我設置了三種功能： 1）我用了一個小喇叭，可以讓衣服發出聲音； 2）裏面安置的微控制器可以檢測到溫度，通過不同顏色的LED顯示出來； 3）我又加了一個光感煙塵傳感器，就可以檢測到周圍環境的空氣污染指數，當污染達到一定程度的時候，它可以發出報警的聲音。

「Made of Mars」的設計展示（一条提供）

其實這只是一件概念性服飾，真正投入使用還需要採集很多數據。但我想通過這個作品，呼籲人類在做大規模勘探的同時，也應該考慮到地球長期的生態發展。

【花瓣拼成的禮裙，內裝心跳檢測器，LED隨心跳閃爍】

我最近的一個項目是一件測心率的高訂禮服裙。

我在布料上畫了很多花朵，將它們一朵一朵剪下來拼成了一個裙子。裙子裏面加了心跳檢測器，放在身上的三個部位，它在檢測出心率後，上面的LED就會根據心率閃爍。

腦電波能控制裙子？衣服能為手機充電？按圖看看Kitty的其它概念性設計▼

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把漫畫人物的衣服做出來

其實，我的很多服裝設計，靈感都來源於我的漫畫。從十幾歲開始，我就在構思一個天文題材的科幻漫畫。是講一個21世紀的女科學家非常熱愛生活，但同時又能看到世界上醜惡的一面，她想去看看未來的世界是怎樣的…..這個科學家就好像我自己。我在設計人物的時候會給他們設計一些衣服，也一直很想把這些衣服真正做出來。

按圖看看Kitty創作的漫畫，看看她如何把漫畫融入設計當中▼

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我3年前讀博士的時候，算是一個比較衝動的決定，我買了一台縫紉機，買了本書，開始學習怎樣製作衣服。從此一發不可收拾。一開始是做純衣服類的設計，後面慢慢地我把我所擅長的高科技結合到服裝裏了。

Kitty創作的漫畫（一条提供）

把所有教程放在開源平台上，分享給大家

做可穿戴，不光是滿足我個人的創造力。作品整個流程用到的元素、原件，我都會寫成一個教程，放在開放資源的平台上。大家看過就可以學習編程、硬件，學習怎樣做類似的項目。

大家看過Kitty放在開放資源平台的影片，就可以學習編程、硬件，學習怎樣做類似的項目。（一条提供）

另一個方面，如果工廠學會瞭如何將高科技做成他們衣服的元素，也能帶動整個服裝產業的發​​展。

雖然做可穿戴設計也有很多前輩，但我想做的完全是我自己的風格。這些成衣不光可以穿到秀上面展示，也可以用普通面料，做成平時可以穿的衣服。做高科技的最終目的，我認為還是為了讓更多人從科技中獲益，學會利用科技去生產，減少浪費與污染。

大家看過Kitty放在開放資源平台的影片，就可以學習編程、硬件，學習怎樣做類似的項目。（一条提供）

劍橋哈佛矽谷，中國女孩的開掛人生

我從小就對科學感興趣。我的家人會潛移默化地跟我說，未來不管做什麼都要對這個社會產生貢獻。後來覺得做科研是最直接的一個方法。小的時候可能有些社會言論，說女孩子做不了科學，女孩子不需要太努力……他們說女孩子做不到，我就愈要證明給他們看。

我初中就決定學物理，物理在我來看是一個很美妙的學科，它能夠描繪整個宇宙、整個世界如何運作。

劍橋哈佛矽谷，中國女孩的開掛人生（一条提供）

很幸運地我大學接到了劍橋大學的錄取，在霍金所在的Gonville & Caius學院讀了4年，以學院第一的成績畢業。研究生和博士在哈佛拿到全額獎學金，學習應用物理。

Kitty（一条提供）

我也一直在想，未來到底要做什麼？

我感興趣的幾個不同領域是互相啟發，交錯在一起的，所以我很想把科技和藝術結合到一起，同時做科學、工程、設計和藝術。但這樣的理想工作很難找。在英特爾工作了幾年之後，我很有緣分地遇到了微軟的創新車庫(The Garage)，正好是我喜歡的內部創新的平台。

同事們每個人都有技術上的側重點，我的特長包括可穿戴科技，還有我的專業——量子物理，平時也會進行可穿戴科技與量子計算機的講座和交流。

按圖看看這位開掛女子的成長過程▼

要學明白科研所研究的最前沿、最未知的創新思想，是很艱苦的過程。在我學士和碩士的四年中，基本上課餘的東西都暫時放下。每天除了8個小時的睡眠，基本上一睜眼就是推導公式，想問心無愧地把物理學明白。

做可穿戴，可以用藝術去展示科技，能夠讓大眾更直觀去理解、去感知、去欣賞其中的技術。我所追求的，是將科技和藝術更好地結合在一起。

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