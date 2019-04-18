東京時裝Sillage、台灣SYNDRO創始人　鬍鬚型男間的跨國時尚對談

Sillage是發跡於東京的新興服裝品牌，而品牌主理人Yuthanan 同時也是在日本小有名氣的網路名人，憑藉獨樹一格的穿搭氛圍及對於單品細節的注重及好品味逐步累積人氣；SYNDRO則成立於 2013 年，設計師王心偉 Shinway 特别着墨服裝與人的連結，講究剪裁、用料與縫製工藝，近年在台灣的男裝品牌行列中逐漸站穩腳步。 同樣追求服裝最純粹的本質、在乎品質與細節的兩位設計師，品牌所營造的氛圍與流淌出的氣息卻是不盡相同。大相逕庭的文化背景，同樣滿臉鬍鬚的兩人，這次在台北民生社區的街道間暢聊兩人一路走來的服裝風景、心路歷程及對往後的願景。

同樣追求服裝最純粹的本質、在乎品質與細節的兩位設計師，品牌所營造的氛圍與流淌出的氣息卻是不盡相同。大相逕庭的文化背景，同樣滿臉鬍鬚的兩人，這次在台北民生社區的街道間暢聊兩人一路走來的服裝風景、心路歷程及對往後的願景（KEEDAN提供）

Q1：請問兩人是在什麼背景下創立了自己的品牌？

Yuthanan：在創立品牌之前，我那時在巴黎工作，同時也產生了執行自己事業的想法。因為當時自己的 Instagram 有一定的追蹤人數，與夥伴討論過後，便想着不如就來試一下做自己的品牌，一個月後我就製作出了第一件單品，反映意外的好，沒想到在很短的時間內完售，也自然地造就了接下來繼續經營品牌的這條路。

Shinway：我原先是汽車公司的研發工程師，不過同時間也對男裝有着無比的興趣與熱情，若要說最愛的兩件事物，那應該就屬汽車與男裝。經過兩年的車廠工作後，對於汽車的製程有了大致的認識，但對於服裝的從無到有還是不夠瞭解。

後來毅然決定辭掉原先的工作，找了一位打版師，也在經過不斷尋覓遇到認同我的理念、願意協助少量製作的工廠，所有的前置條件滿足後，成立 SYNDRO 品牌，專心地把全部心力投入製作出理想中的服裝，持續做到現在。

Yuthanan與Shinway互評對對方的第一印象（KEEDAN提供）

Q2：對於對方品牌的第一印象？

Yuthanan：我認為「在地製作」是很重要的一件事，對於有這樣堅持的品牌格外欣賞。而今天見到 SYNDRO 設計師本人也讓我覺得他和品牌本身的形象是完全融洽的，堅持住自己所喜歡的事物、風格的同時也在單品上的細節處理得特別細膩，也特別喜歡 SYNDRO 的形象照，非常有品味。

Shinway：首先是 Sillage 品牌的完成度是相當高的，在打造、行銷品牌方面也都做得十分完善。尤其是將製作的工廠設定在岡山，代表除了衣服的外觀之外，對於細節的品質也是相當重視的，原以為 Yuthanan 的年紀與我差不多，但實際才 23 歲確實讓我驚訝了一下。

Q3：兩人都有在不同國家參展或是工作的經驗，覺得國外的服裝產業或是整體風氣跟台灣有何區別之處？

Yuthanan：在我看來日本跟台灣其實是很相似的，不管是品味或是看待衣服的觀點。而在我成長的巴黎，巴黎人雖然很重視「獨特性」，但大多數人不會花大錢去購買服飾。這也是間接促成我在日本經營品牌的原因之一，當我第一次到東京時相當驚訝於街上品牌、店家的龐大數量，不論走到哪都有得逛、有得買，整體風氣是不大一樣的。

Shinway：在與意大利人共事時，感受特別深的是他們並非在工作時只談工作，而是給人一種成了朋友再來談生意的感覺，我個人是挺喜歡這種相處模式的，覺得很舒適、放鬆。但在這種輕鬆的氛圍下，他們仍能製作出非常高品質的服飾，實在不得不佩服。

Yuthanan：沒錯，歐洲人的確在某個層面來說是很放鬆，甚至有些過頭了。

Q4：對於現代更新速度越來越快的「流行趨勢」有什麼看法、有任何自己的堅持嗎？

Yuthanan：我其實很少會特別去注意現在流行什麼或大家在瘋什麼，更別說會去模仿、參照現在所流行的風格。從品牌一開始到現在，我所喜愛的風格仍然沒有變動過，像是oversize尺寸感的單品是我一直以來的招牌，但也可能是因為我並沒有依照每一季去完成新的系列，而是純粹只去製作我想要的單品，所以更能夠聚焦在「單品」上而並非風格的呈現，這是我認為能夠一直保持專屬我自己氛圍的原因之一。

Shinway：我會說在這方面我是個無聊的人，我所熱愛的風格是紳裝、軍裝及工裝，又特別聚焦在思考如何讓過去老舊且美好的服飾能夠擁有現代的線條、樣貌。我可以每天穿同樣類型的單品，甚至希望十年後打開衣櫥，仍然掛滿我所熟悉、喜歡的服飾，這大概就是我的堅持了。

Yuthanan：我不認為你是無聊的人，正是因為你有這樣的堅持才打造得出這一切，不論是店面、品牌或是你個人的形象，假如你突然換風格了，原先支持你的人們會無所適從。若真的要說一個詞我會說你是個 safe guy

位於富錦街上的戴記涼麵是 Shinway 的最愛，昨天半夜才到台北的 Yuthanan 說都還沒吃到台灣在地小吃，兩人聊了一整個早上，剛好也來到中午的時間，二話不說便帶他去品嚐一下 Shinway 最愛的涼麵。

Q5：對於目前所謂的網紅、網路世代有什麼看法嗎？

Yuthanan：我認為這是很好的趨勢，大家有更多發聲管道，更多有創意、想法的人能夠被看見，除此之外這些人又能夠影響、激發其他人的想法，會形成一個很棒的循環。

Shinway：我抱持着同樣的觀點，會有越來越多有才華的人被看見。重要的是「影響他人」的過程，並非只是一味地想紅而已，而是將自己所喜愛的、想要傳達的傳遞出去，且讓人接收到。現在看到越來越多人這在做這樣的事情，我認為是一件好事。

Yuthanan：沒錯，一開始我只是在社群平台上分享我自己所喜愛的穿搭風格，但意外地越來越多人追蹤我，某種程度上算是他們把我推上了所謂「網紅」的位置。

位於富錦街上的戴記涼麵是 Shinway 的最愛，昨天半夜才到台北的 Yuthanan 說都還沒吃到台灣在地小吃，兩人聊了一整個早上，剛好也來到中午的時間，二話不說便帶他去品嚐一下 Shinway 最愛的涼麵（KEEDAN提供）

Q6：Yuthanan 會有想成立實體店面的念頭嗎？

Yuthanan：目前沒有開店的想法，最簡單地說就是一間店面所要處理的事情、變數都太多了，尤其是庫存。開店的話每天都得直接地面臨銷售的問題，一個失誤便有可能會毀掉整個品牌。現在 Sillage 都是以限量的方式去製作，販售方式也都是在線上進行，這樣也是我現階段所能負荷的量。

Shinway：我認為這個想法是正確的，一間店所要顧慮的遠遠超出想像，最基本的店的氛圍呈現、每一季的製作時間及銷售時間、現金流量、資本……等等，這是非常複雜的。所以 Sillage 現在的經營模式可以專注於單品的製作上，而這也是最有樂趣的地方。

Yuthanan：我個人會比較喜歡辦 Pop-up 活動，能夠與支持我的人面對面交流是我很重視、也很喜歡的。

Shinway：這也是我當初想開店的原因之一，面對面的交流真的很重要。

Q7：最後請兩位分享一下品牌未來希望的目標或是想前往的方向？

Yuthanan：繼續保持創意、分享我喜愛的風格且玩得開心！

Shinway：希望 SYNDRO 能夠成為人們在面對不論是休閒或是正式場合的任何治裝難題時，第一個在腦海裡浮現的 Total solution！

這次的對談就像兩個大男孩聊到自己所熱愛的事物般，起了頭便難以停口。訪談過程中 Shinway 也與 Yuthanan 分享 SYNDRO 最新一季春夏的單品，對於這樣結合在地藍染工藝所做出來的服飾讚歎不已，不停地拿手機出來拍照，也很欣賞 Shinway 現在的品牌理念及努力。

這次的對談就像兩個大男孩聊到自己所熱愛的事物般，起了頭便難以停口。訪談過程中 Shinway 也與 Yuthanan 分享 SYNDRO 最新一季春夏的單品，對於這樣結合在地藍染工藝所做出來的服飾讚歎不已，不停地拿手機出來拍照，也很欣賞 Shinway 現在的品牌理念及努力（KEEDAN提供）

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