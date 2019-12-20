【Fragment】藤原浩出手　日本高中校服變潮物　藍白格仔閃電認證

日本潮流大師藤原浩推出過超多聯名商品，每一次出手都造成搶購風潮，從與寵物小精靈 合作的「黑魂比卡超」，到和Starbucks合作的聯名保溫瓶都大受歡迎。這次他的品牌fragment design與Uniform Experiment再度合作，幫日本青稜高等學校設計一系列校服，制服這麼潮，每天穿也不會抱怨啦！

日本青稜高等學校是一所位在東京的私立高中，居然找來了fragment design與Uniform Experiment，幫忙打造全新的校服系列。有藤原浩加持，原本呆板、老套的制服，增添了許多潮流感～

高中制服必備的就是西裝外套、襯衫、裙子和褲子，這系列全以青稜高校的代表色藍色為主調。深藍色的西裝外套，口袋有象徵學校的「S」簡潔校徽，內裡是藍白相間的格子，還縫了Uniform Experiment品牌logo與fragment design的招牌閃電標誌。制服褲是灰色，裙子則是黑底加上藍白格紋。

除了正式的制服，還有運動外套，同樣是藍色為底，背後則印上大大的「SRY」，是青稜高校的英文縮寫，另外也同樣有fragment design 的閃電 Logo。其他校服款式的完整模樣還看不清楚，不過相信絕對比一般制服好看！

粉絲看到藤原浩釋出這個設計後，紛紛表示：「我願意假日穿出門」、「想多花錢再買一套」、「西裝外套根本時髦小姐姐」、「這是我看到最潮的藍色格紋」

其實這不是藤原浩第一次與學校聯手，先前他就曾和中國的南開大學合作過，不只被聘為創新創業導師，在學校度過建校百年校慶時，還推出了fragment design 與南開大學的聯名校徽！將招牌閃電圖案與校徽做結合，是不是讓古板的圖案多了現代感與設計感呢？據說之後還會有校慶限量商品釋出，可能一樣會造成瘋搶囉～

（IG@fujiwarahiroshi）

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