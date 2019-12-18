【DIOR】11位藝術家打造Lady Dior　6位數字買的是手袋定藝術品？

時裝從來都是藝術的一部份，近年各大品牌更積極地邀請藝術家合作：Louis Vuitton x 村上隆聯乘、Jimmy Choo x Rob Pruitt、Alexander McQueen x Damien Hirst等，讓時裝與藝術家併發出動人的火花。 四年前始，DIOR每年都會邀請世界各地的藝術家合作，以擅長的設計風格為Lady Dior進行大改造。「Dior Lady Art #4」系列作品最近面世，再一次為大家帶來意料之外的驚喜。

「Dior Lady Art #4」系列作品。（DIOR）

每個經典品牌都有幾款標誌性手袋，承載品牌精湛的設計工藝及獨特精神。當年Gianfranco Ferré以獨特的絎縫設計技術Cannage設計出手袋Lady Dior，Lady Dior自此便成為時裝史中無可取代的設計之一。

（DIOR）

這些年來，DIOR除了仍然推出以小羊皮製成的Lady Dior外，在多年季度中亦嘗試在Lady Dior原有的基礎上，以不同材質、色彩、尺寸，為Lady Dior注入不一樣的感覺。

今年品牌續以「Dior Lady Art #4」為題，邀來世界各地包括來自墨西哥、日本、葡萄牙等11位藝術家合作，以獨到的眼光及精神演繹心目中的Lady Dior。

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11位藝術家包括來自美國藝術家Rina Banerjee、中國藝術家王光樂、法國／英國藝術家Marguerite Humeau、韓國藝術家Jia Lee、日本藝術家名和晃平、巴西藝術家Maria Nepomuceno、非洲藝術家Athi-Patra Ruga、英國藝術家Raqib Shaw、美國藝術家Mickalene Thomas、墨西哥藝術家Eduardo Terrazas、以及葡萄牙藝術家Joana Vasconcelos。DIOR較早前更分別為每位藝術家拍攝短片，詳細介紹是次他們每人的靈感來源及製作方式，讓大家能夠進一步了解這些美如藝術品的手袋。

「Dior Lady Art #4」多款手袋今日於Dior銀座大廈正式面世，其後將正式公開發售。不過是次聯乘系列的手袋要價不菲，由Marguerite Humeau的扭曲Lady Dior定價為750,000日元（約54,000港元），已是較「親民」的價錢，而Mickalene Thomas那款更索價1,750,000日元（約124,528港元），相信大部份人只能把這些手代當成藝術品般，只可遠觀而不可褻玩焉。