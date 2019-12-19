【Christian Louboutin】聯乘網店慶聖誕　一個細節虜獲歐美女生

最近Christian Louboutin與網購平台Mytheresa.com合作推出全新聯乘系列，以八款美侖美奐的最新設計與天下女子一同歡慶聖誕節。 系列照片甫亮相即在歐美地區引起激烈迴響，到底這系列新品有何魅力讓女子一見傾心？

Christian Louboutin與網購平台Mytheresa.com合作推出全新聯乘系列，以八款美侖美奐的最新設計與天下女子一同歡慶聖誕節。（Mytheresa.com）

曾為Roger Vivier、Chanel、Yves Saint Laurent設計鞋子的Christian Louboutin於1991年創立同名品牌。他發現當時的女子大多只穿黑色鞋子，靈機一觸之下便決定把象徵愛、血液、生命、激情的紅色塗滿整個鞋底，成功讓天下間的女子為之顛倒，亦成功將Christian Louboutin推向至一線大牌的地位。

儘管近期流行波鞋，但無可否認高踭鞋在不少女子的心中仍然佔據無可取代的重要位置。講起高踭鞋，當然就要講到以紅色鞋底為標記的Christian Louboutin。綺麗的設計、夢幻的色彩、纖幼的高踭，勾勒出女性雙腿迷人的曲線。喜歡高踭鞋的女生無不為Christian Louboutin動容，就連王室成員及一眾名媛明星亦視它為夢幻逸品。

即使比例毫不人性化，但喜歡高踭鞋的女生無不為Christian Louboutin動容。（Christian Louboutin）

現時Christian Louboutin位於米蘭的工廠每年生產逾800,000對鞋子，全球門店多達158間，絲毫不被潮流影響。多年來積極求新的Louboutin最近就與奢侈品網購平台Mytheresa.com合作，推出八款別注版單品，藉此與全天下女子一同歡度聖誕。

出自Christian Louboutin之手，當然少不了紅底高踭鞋。是次聯乘系列除了有三款全新的鉚釘皮帶外，亦有鑲滿100顆水鑽的白色高踭皮靴，以及鑲有水鑽的透明PVC高踭尖頭涼鞋。另外，亦有多款鞋尾位置繡有大型蝴蝶結的高踭鞋，每款都洋溢著無可抵擋的淑女感，單靠照片已成功虜獲一眾淑女的歡心，讓她們高呼想要穿着它們遊走在各大派對及宴會場合，憑一雙鞋成為全場焦點。

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當然亦有女生看到相片後表示3吋高（有些高踭更高至4吋！）的鞋子毫不人性，忽視了女性的自由與舒適，不過就如Christian Louboutin本人所言：「創造欲望比創造需求重要多了，我做了許多不實用的事，而我為此感到自豪。」大概能夠選擇穿與不穿，才是女子最大的自由。