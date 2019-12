【Pepe the Frog】皮皮蛙襲港　官方授權Cute爆產品現期間限定店

最近香港區Pepe the Frog取得原作者Matt Furie及其所屬代理公司的正式授權,將於聖誕節期間於本地單車小店VELO 6合作開設為期四日的期間限定店,有興趣的朋友絕不能錯過。

香港Pepe the Frog取得 Pepe the Frog原作者Matt Furie及其所屬代理公司的正式授權,將於香港開設期間限定店。(官方圖片)

雖然原作者Matt Furie早於2017年5月5日象徵性地將Pepe the Frog親手賜死,不過搞笑抵死又可愛的Pepe輕而易舉便虜獲大家的心,恁誰也不能阻止勢如破竹的Pepe熱潮。

近一兩年坊間不時出現Pepe the Frog的周邊商品,每每都輕鬆得到極大迴響,不過商品是否翻版就無從稽考。

早前俄羅斯畫家Olga Vishnevsky就把Pepe the Frog化身成為名畫人物:

最近香港Pepe the Frog取得原作者Matt Furie及其所屬代理公司的正式授權,在得到總公司的批准下,將於聖誕節期間於本地單車小店VELO 6合作開設為期四日的期間限定店。

為了慶祝首次在香港開設官方期間限定店,Pepe the Frog特意推出全球限量發售的麻雀套裝,每隻麻將的背面均刻有Pepe the Frog的臉蛋,十分搞鬼。當然少不了一系列的日常用品如毛巾、水樽、咕𠱸、環保飲管、原子筆、筆記簿、便利貼等。敢把Pepe the Frog穿上身的朋友亦可從期間限定店中買到Pepe the Frog T-shirt、衛衣、冷帽、帽子、襪子、Tote bag,相信定必能吸引大批市民入場。

Pepe the Frog期間限定店為期僅四天,完結後產品銷售尚未有安排,有興趣的朋友記緊把握機會親臨現場選購心宜的皮皮娃。