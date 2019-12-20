【創意建築】玩轉品牌經典Logo　三間、菱形商標立體化變前衛家居

最近，波蘭建築事務所Wamhouse發布一系列概念建築設計，將adidas、Chevrolet、Renault和三菱的經典商標，化身成簡約前衛家居。 Wamhouse設計善用混凝土、落地玻璃之餘，玩轉其他品牌亦是其拿手好戲，單是它另一家品系列「Pinky Piggy」借用了Nike經典Slogan宣傳，就可見一斑。

波蘭建築事務所Wamhouse將經典平面logo，化身成建築異想。（Wamhouse）

adidas除了Originals三葉草Logo外，另一三間條紋設計Logo，同樣是深入民心的經典，如果這設計搖身一變成建築物又會怎樣？最近，波蘭建築事務所Wamhouse發布的一系列概念建築設計，正正從品牌Logo汲取靈感，將adidas、Chevrolet、Renault和三菱的經典商標，化身成前衛建築異想。

按圖看設計細節：

Wamhouse Studio共構想出4座建築：第一座「Trihouse」取材adidas三間Logo，以三條斜紋狀混凝土為主架構，中間配上落地大玻璃，開揚採光同時營造廣闊空間感。內部樓高4層，560平方米空間內設有多間睡房、書房外，更有圖書室、休息室，可謂名符其實的「adidas大豪宅」。

看看品牌Logo設計怎樣變成高級建築：

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第二間「Crosshouse」以Chevrolet logo為題，搶眼十字型建築建於海面上，全屋用上落地大玻璃，盡覽無敵大海景。第三間「Rhombhouse」玩轉Renault菱形商標，大片草原上的錐型建築，有如電影《Arrival》中，UFO登陸地球的未來感。最後一間「Pyrahouse」則取材三菱logo，混凝土牆身構成三菱標誌，配合三角玻璃牆面，再現經典商標。

點擊圖片重溫「Pinky Piggy」家品系列：

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從其他品牌汲取靈感，似乎是Wamhouse的拿手好戲。早前，Wamhouse推出「Pinky Piggy」家品系列，就將Nike「Just Do It」口號一改成「Just Pig it」。一系列粉色豬豬家品，點綴着Wamhouse主理的另一建築項目「Greenhoues」，以大自然為主調，搶眼之餘亦為質樸的木質混凝土建築增添玩味。

點擊看「Greenhouse」建築設計：