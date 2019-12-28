【Off-White X 達文西】羅浮宮最潮周邊　用當代潮流向過去致敬

與米開朗基羅（Michelangelo）、拉斐爾（Raffaello Sanzio）齊名的達文西（Leonardo da Vinci）是歷史上最著名的藝術家之一。今年為達文西逝世500周年，巴黎羅浮宮特地找來Off-White打造跨界聯名系列，為即將舉辦的達文西展拉開序幕，頗有以當代潮流藝術向過去致敬的意涵。

羅浮宮找來Off-White打造跨界聯名系列。（IG@off____white）

對於此次的跨界聯名系列，Off-White主理人Virgil Abloh可說是相當重視，他表示：「我很早就迷上達文西，因為他在科學、藝術、工程方面的影響顯著，對我來說他象徵文藝復興的一切。」然而，早在與羅浮宮聯名之前，Virgil Abloh就曾運用達文西的作品《蒙娜麗莎》來打造帽T、T-Shirt等單品。

Off-White X 羅浮宮聯名系列，將使用眾多達文西的作品為主題設計，其中像是《岩間聖母》以及《聖母子與聖安妮》，而發售的單品則有帽T與T-Shirt，目前可於羅浮宮禮品店與官網、Off-White巴黎店、Off-White米蘭店、Off-White官網以及Farfetch等指定網站購得，定價區間為美金355元至美金640元不等。

+ 2

此外，先前曝光的年度大作Off-White X Air Jordan 5，如今透過IG帳號@repgod888曝光了更多清晰的碟照，其中，該鞋款使用灰黑色為基底，並加入半透明的鞋面，而鞋舌部分注入了反光材料；鞋面與鞋領處則是加入圓圈設計。

+ 3 + 2

據悉Off-White X Air Jordan 5將於2020年2月的NBA全明星周中上市，定價為美金225元。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】